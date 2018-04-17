Волкер: управляемые РФ силы посягали на Донецкую фильтровальную станцию в течение последних 2 лет

Дипломат сказал, что обстрел автобуса с сотрудниками компании "Вода Донбасса" очень настораживает.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер напомнил о своем призыве к Российской Федерации о необходимости скорейшего отвода руководимых ею войск от Донецкой фильтровальной станции.

Об этом дипломат сообщил в микроблоге Twitter, комментируя обстрел сотрудников компании "Вода Донбасса", которые работали на Донецкой фильтровальной станции.

"Очень настораживает. Направленные нападения против гражданских неприемлемы - они не мишень", - подчеркнул Волкер.

Читайте такжеОккупанты снова сорвали разведение войск в Станице Луганской - украинская сторона СЦКК

"В связи с сегодняшним трагическим инцидентом я хочу поделиться информацией о том, как руководимые Россией силы посягали на Донецкую фильтровальную станцию в течение последних двух лет", - сообщил дипломат и напомнил о своем сообщении от 19 декабря 2017 года, когда разместил фотокопию снимка с воздуха о размещении российских сил вблизи Донецкой фильтровальной станции.

Тогда он призвал РФ отвести оккупационные войска от Донецкой фильтровальной станции.

"Руководимые Россией силы находятся в 500 м от Донецкой фильтровальной станции. Нужен режим прекращения огня и отвода тяжелого вооружения как можно скорее, согласно Минским соглашениям", - подчеркнул Волкер.

In light of today's tragic incident, I wanted to share this info on how the Russia-led forces have encroached on the DFS over the last two years. https://t.co/Q2rB40EAmv — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 17 апреля 2018 г.

Как сообщал УНИАН, сегодня в КП "Компания "Вода Донбасса" заявили, что в 15:40 попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции

"Пятеро сотрудников компании ранены, один из них находится в тяжелом состоянии", - заявили в компании.

Донецкая фильтровальная станция находится в зоне обстрелов. Время от времени станция прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов.

Также оккупанты неоднократно обстреливали ДФС, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

Справка УНИАН. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак - всего около 600 тыс. человек.