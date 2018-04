Волкер: управляемые РФ силы посягали на Донецкую фильтровальную станцию в течение последних 2 лет

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер напомнил о своем призыве к Российской Федерации о необходимости скорейшего отвода руководимых ею войск от Донецкой фильтровальной станции.

Об этом дипломат сообщил в микроблоге Twitter, комментируя обстрел сотрудников компании "Вода Донбасса", которые работали на Донецкой фильтровальной станции.

"Очень настораживает. Направленные нападения против гражданских неприемлемы - они не мишень", - подчеркнул Волкер.

"В связи с сегодняшним трагическим инцидентом я хочу поделиться информацией о том, как руководимые Россией силы посягали на Донецкую фильтровальную станцию в течение последних двух лет", - сообщил дипломат и напомнил о своем сообщении от 19 декабря 2017 года, когда разместил фотокопию снимка с воздуха о размещении российских сил вблизи Донецкой фильтровальной станции.

Тогда он призвал РФ отвести оккупационные войска от Донецкой фильтровальной станции.

"Руководимые Россией силы находятся в 500 м от Донецкой фильтровальной станции. Нужен режим прекращения огня и отвода тяжелого вооружения как можно скорее, согласно Минским соглашениям", - подчеркнул Волкер.

