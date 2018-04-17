Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пятеро раненых

17:14, 17 апреля 2018
Война
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Об этом сообщил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Вода Донбасса» Александр Евдокимов, передает "Громадське".

Колонна автомобилей рабочей смены ДФС, которая двигалась к станции, попала под обстрел около 15:40.

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«Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один - в тяжелом состоянии», - отметил Евдокимов.

Он добавил, что раненые находятся в больнице города Ясиноватая, им оказывают помощь. У пострадавших пулевые ранения.

«Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее всего, они до утра будут там», - рассказал Евдокимов.

Руководитель предприятия сказал, что, возможно, 18 апреля станцию ​​закроют вообще.

Как сообщал УНИАН, ситуация в зоне АТО обострилась. За сутки боевики 52 раза открывали огонь, один военный погиб, еще 5 - травмированы.

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Теги: #Донецкая фильтровальная станция#обстрел в АТО