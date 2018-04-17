Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пятеро раненых

Сотрудники ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один из них в тяжелом состоянии.

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек получили ранения.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Вода Донбасса» Александр Евдокимов, передает "Громадське".

Колонна автомобилей рабочей смены ДФС, которая двигалась к станции, попала под обстрел около 15:40.

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«Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один - в тяжелом состоянии», - отметил Евдокимов.

Он добавил, что раненые находятся в больнице города Ясиноватая, им оказывают помощь. У пострадавших пулевые ранения.

«Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее всего, они до утра будут там», - рассказал Евдокимов.

Руководитель предприятия сказал, что, возможно, 18 апреля станцию ​​закроют вообще.

Как сообщал УНИАН, ситуация в зоне АТО обострилась. За сутки боевики 52 раза открывали огонь, один военный погиб, еще 5 - травмированы.