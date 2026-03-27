'Шахеды' под землей – фантазия: эксперт о планах россиян запускать 1000 дронов ежедневно

Оккупанты пытаются изменить тактику, чтобы выводить в воздух тысячу дронов в сутки, но перед ними стоит ряд проблем, объясняет эксперт.

Недавно россияне в течение суток применили против Украины почти тысячу дронов, но враги не смогут использовать такое количество беспилотников ежедневно. Об этом в интервью УНИАН рассказал основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный. Он также спрогнозировал, сколько БПЛА оккупанты смогут запускать по нашей территории, и оценил работу Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Почти тысяча дронов за сутки – это разовая акция или признак новой тактики РФ, которая станет регулярной? Что позволило России выйти на такие масштабы?

Выйти на такие масштабы россиянам позволило развитие пусковых площадок и производство беспилотников. Россияне пытаются изменить тактику, хотят выйти на эту тысячу дронов в сутки, но перед ними стоят несколько вызовов.

Во-первых, мы знаем, что сборка беспилотников происходит в городе Елабуга, который находится на расстоянии примерно полутора тысяч километров от государственной границы Украины. То есть, очень далеко от нас, и туда очень трудно чем-либо наносить удары.

Но из-за этого перед врагом встает довольно серьезный логистический вызов, поскольку каждый дрон – "Шахед"/"Герань" – довольно большого размера. Основная модель, которую противники довольно часто используют, – "Шахед-136", длиной примерно 3 метра, а размах крыльев составляет около 2 метров.

А теперь представьте себе, что нужно перевезти тысячу таких беспилотников. Для этого необходимо много железнодорожных вагонов, потому что другим способом перевезти их на большое расстояние нереально. Их везут с боевой частью, поэтому для перевозки нужен отдельный поезд. Таким образом, переместить такое большое количество дронов очень сложно.

В последнее время мы видим, что Вооруженные силы Украины наносят удары именно по российской железной дороге, и это попытка остановить, в частности, и перевозку дронов.

Во-вторых, россиянам где-то нужно накопить эту тысячу дронов. Конечно, они будут находиться не в одной какой-то точке, а их "разбросают" по разным пусковым площадкам, но в любом случае речь будет идти о сотнях беспилотников, сосредоточенных на каком-то одном участке.

Представим, что оккупантам нужно запустить тысячу дронов, и они будут использовать, например, пять пусковых площадок, тогда на каждой из них будет находиться минимум 200 беспилотников. Тем более, если говорить о запуске ежедневно по тысяче дронов, то у россиян соответственно должен быть "буфер" примерно на 5 дней, чтобы в случае отсутствия новых поставок у них был запас. То есть, арсенал должен быть довольно серьезным, а строительство защищенного бетонного хранилища для этих дронов – маловероятный сценарий. Поэтому, в любом случае, беспилотники будут подвергаться возможным ударам ВСУ.

То есть, враг хочет запускать в сутки тысячу дронов, но пока реального результата нет. Россияне даже не могут ежедневно запускать в среднем около 200 беспилотников.

Способна ли украинская ПВО эффективно противодействовать таким массированным атакам, или придется менять подход?

Сейчас те подходы, которые у нас есть, можно наращивать и сбивать больше вражеских дронов. Сейчас у нас есть такие средства противодействия беспилотникам: мобильные группы, дроны-перехватчики, самолеты. Мобильные группы трудно нарастить, потому что нужны живые люди, которых необходимо научить стрелять.

Дронов-перехватчиков мы можем производить больше, вопрос стоит только в финансировании. Противодействуют дронам различные самолеты, в частности, и военная авиация (истребители Mirage, F-16, МиГ-29), а также легкомоторные самолеты (Як-52) и вертолеты. И, в частности, количество легкомоторных самолетов Украина может наращивать – покупать их и обучать людей управлять ими. И это гораздо проще, чем обучить пилотов управлению истребителем F-16.

Какие решения сейчас наиболее эффективны против таких атак: мобильные группы, РЭБ, дроны-перехватчики?

Сейчас до 50% беспилотников сбивают дроны-перехватчики, но все остальные средства противодействия вражеским дронам также не следует сбрасывать со счетов. То есть и мобильные группы, и авиация вносят свой довольно серьезный вклад в сбивание беспилотников. Поэтому все эти средства противодействия нужно развивать.

Мы не можем взять и делать исключительно дроны-перехватчики и надеяться, что у нас будет закрытое небо. Потому что, к сожалению, вражеские "Шахеды" – это не единственная угроза. Кроме них, у РФ есть еще крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, есть российская авиация, которая работает вблизи фронта и сбрасывает управляемые бомбы. И украинцы должны противодействовать всем этим угрозам.

Означает ли такая атака, что Россия готовится к еще более масштабным ударам, условно 1000 плюс дронов регулярно?

Если бы они могли это сделать – то делали бы. Россиянам даже вывести среднее количество запускаемых беспилотников в сутки до 500-600 единиц будет очень-очень непросто.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил о том, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия в Беларуси. Может ли это реально усилить возможности РФ по управлению дронами или наведению атак на Украину?

Это однозначно для нас большая угроза, потому что они используют mesh-модемы, то есть каждый из беспилотников работает как ретранслятор для следующего дрона. Например, враги запускают 20 дронов цепочкой, и один из них – беспилотник-ретранслятор – летает вблизи границы с Беларусью и передает сигнал дальше.

Таким образом вражеские дроны могут летать не по координатам, как они раньше летали, используя только сигнал GPS, а будут получать видеоизображение с другого дрона. И такие удары будут, к сожалению, гораздо более эффективными.

Почему сейчас удары доходят до Львова и запада Украины? Это вопрос дальности дронов, новой навигации или изменения тактики? Означает ли это, что для России уже нет условного глубокого тыла в Украине и вся территория находится под одинаковой угрозой?

Абсолютно ничего нового нет в том, что дроны долетают до нашей западной границы. Они могут достичь ее разными путями.

Наиболее очевидный путь – это, на самом деле, запуск из Крыма вдоль границы по относительно малонаселенным частям запада через Буковину. Так беспилотники могут долетать до Львова.

Второй вариант – это запускать из Брянщины. Россияне могут найти дыры в наших системах ПВО, и из-за этого дроны могут долететь до западной части Украины.

Нельзя сказать, что у вражеских дронов появились какие-то новые возможности – "Шахеды" с самого начала могли преодолеть это расстояние без каких-либо проблем. У них дальность 1,5 тысячи километров, то есть любая точка в Украине может попасть под удар дрона.

Видите ли вы признаки того, что Россия переходит к стратегии дронового истощения, когда главная ставка уже не на ракеты, а на массу дешевых БПЛА?

Россияне запускают больше БПЛА только потому, что не могут производить достаточное количество крылатых и баллистических ракет. На самом деле удары баллистическими ракетами гораздо эффективнее.

Давайте вспомним ситуацию, когда в Киеве были поражены две теплоэлектроцентрали – удар по ним был нанесен именно баллистическими ракетами.

В чем минус дрона с точки зрения того, кто его запускает, – относительно небольшая боеголовка. То есть, чтобы уничтожить какой-то объект, нужно, чтобы в него попали десятки беспилотников. А наша ПВО сейчас сбивает 92–95% воздушных целей. Да, дроны долетают, но нельзя сказать, что они оказывают огромное огневое воздействие.

Во время последних атак Воздушные силы сбили 100% крылатых ракет, но это произошло потому, что их количество было относительно небольшим (около 30 штук). Мы видели атаки, во время которых враг запускал по 60–70 крылатых ракет, и тогда некоторые из них долетали, и были попадания.

Россияне запускают сотни дронов, потому что надеются, что таким образом не уничтожат цели, а истощат наши системы ПВО, то есть у нас закончатся дроны-перехватчики, ракеты для зенитных ракетных комплексов и, возможно, отработается ресурс истребителей F-16, которые мы поднимаем в воздух. Враги рассчитывают именно на это в первую очередь.

Если P1-Sun и другие дроны-перехватчики станут менее эффективными, чем можно будет сбивать "Герани"/"Шахеды", с учетом того, что боезапасы Patriot на фоне войны в Иране становятся дефицитным товаром?

Украинцы точно не смогут сбивать "Шахеды" ракетами из Patriot. У нас и близко нет такого количества ракет, и мы не сможем их получать, а наши союзники не смогут их производить.

То есть, если снизится эффективность дронов-перехватчиков в связи с тем, что "Шахеды" каким-то образом усовершенствуют, например, установят на них средства радиоэлектронной борьбы или увеличат их количество. Тогда это будет означать, что нам придется сбивать эти беспилотники исключительно авиацией. Для нас это будет огромная проблема.

Сергей Бескрестнов говорил о разработке новых "Гераней", способных развивать скорость до 500–600 км/ч, что сделает работу украинских перехватчиков значительно менее эффективной. Как ВСУ будут реагировать на этот вызов в случае, если массовое производство будет налажено?

Для того, чтобы разогнать дроны "Герань" до 500–600 км/ч, их нужно оснащать либо турбореактивными, либо очень форсированными реактивными двигателями внутреннего сгорания. Сейчас на беспилотники ставят обычные двигатели, которые стоят примерно 10-15 тысяч долларов, а новые могут стоить от 50 до 100 тысяч долларов. Дрон "Герань" с новым двигателем будет намного дороже, технологичнее и тяжелее. И у меня есть огромные сомнения, что россияне смогут наладить массовое производство беспилотников, которые будут развивать скорость 500–600 км/ч.

У них и раньше был "Шахед-236" – это тот самый "Шахед-136", только с реактивным двигателем. Но они не смогли наладить массовое производство этих беспилотников.

Но если у россиян появятся такие скоростные "Герани", то это будет означать, что эффективность работы наших мобильных групп, а также большинства моделей дронов-перехватчиков будет нулевой. Потребуется разрабатывать принципиально новые дроны-перехватчики – не квадрокоптерного, а самолетного типа. Это для нас может стать новым витком гонки вооружений.

На начальном этапе мы сможем сбивать скоростные "Герани" исключительно дорогостоящими средствами, в частности, ракетами ЗРК, а также с помощью истребителей F-16 и МиГ-29.

Украина наносит удары своими дронами по военным заводам, но принципиального эффекта это, кажется, не дает, просто паузы между ударами иногда становятся длиннее. Что можно сделать, чтобы подорвать производственную базу РФ?

Есть несколько вариантов – уничтожить производственную базу в Елабуге, чтобы у врага не было возможности там собирать дроны. Вариант номер два – прекратить поставки запчастей из Китая. Я думаю, что уничтожить Елабугу – это более вероятный вариант, учитывая то, что у нас есть сейчас такие ракеты, как "Фламинго", которые уже показали свою эффективность. Потому что, насколько я понимаю, Китай категорически отказывается сотрудничать в этом направлении, а большая часть поставок, в частности, антенн и еще ряда компонентов для вражеских беспилотников, идет именно из КНР.

Существует ли вероятность, что на каком-то этапе по примеру Ирана Россия перенесет производство оружия под землю? Как в таком случае будет реагировать Украина?

Многие люди очень любят говорить о переносе производства под землю, но с чисто технологической точки зрения это сделать не просто, а очень сложно. Во-первых, когда мы говорим о сборке "Шахедов", то это более-менее можно реализовать, то есть сделать под землей относительно небольшие ангары.

Но полностью весь технологический процесс нельзя перенести под землю – например, там нельзя обеспечить производство боевой части или ее установку. Потому что все это делается на специальных заводах, производство находится в ангарах, которые накрыты очень легкой крышей, а вокруг каждого ангара есть огромный вал. Это делается для того, чтобы в случае взрыва соседний ангар остался целым.

А теперь представьте себе, если производство взрывчатки будет проходить под землей. В таком случае любой взрыв приведет к тому, что завод будет полностью уничтожен. Поэтому перенести такое производство под землю – это хорошая фантазия, которая к реальности имеет очень-очень далекое отношение.

Россияне не смогли спрятать под землю даже свои стратегические ракетоносцы Ту-95, они стоят на аэродроме на открытом пространстве.

Ранее массовые удары дронами наносились в темное время суток. Эта же атака была осуществлена днем. С чем это связано – истощением ПВО из-за волн атак, осуществляемых с ночи, или это смена тактики?

Если посмотреть, куда долетели вражеские беспилотники, то, по сведениям из открытых источников, россияне попали в центре Львова в монастырь. И какая могла быть цель, кроме пропагандистской? Никакой. И большинство дронов попали в такие гражданские объекты. То есть, этот удар россияне нанесли больше для пропагандистского давления на население: "Смотрите, мы запустили 800 дронов, и теперь так будет каждый день". Так каждый день не будет. Я не вижу перспективы, что россияне сейчас "раскачают" так свое производство и логистику. Да, они накопили 800 дронов и устроили такой показательный выход. Враги запустили такое большое количество дронов, а какой результат? Сгорел монастырь. С военной точки зрения этот удар не имел никакого смысла. У россиян была задача запугать население, чтобы все боялись, что "ой-ой-ой – будет 800 или 1000 дронов каждый день". А до этого РФ еще расти и расти, и не факт, что враги смогут этого достичь под постоянными ударами по их объектам военно-промышленного комплекса.

Что вообще происходит с системой противодействия "Шахедам"? Еще недавно звучали сообщения о наших успехах в этом направлении, но, как видно, они не только массово ее прошли, но и дошли до запада Украины, чего не было уже очень давно. Это объективная проблема с нашей стороны или просто новые подходы россиян, к которым мы еще не успели адаптироваться?

Чтобы мы могли сказать, что у нас есть какая-то проблема, мы должны оценивать, сколько процентов вражеских объектов долетело до цели. Согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ, более 90% запущенных россиянами объектов сбивается. И это очень хороший результат, учитывая, какие ресурсы есть у Воздушных сил. А если взять такие сложные цели, как, например, крылатые ракеты, то все 100% воздушных целей сбиваются. Это просто космический космос. Поэтому я не могу сказать, что сейчас в работе наших Воздушных сил есть какие-то стратегические пробелы, даже учитывая то, что у них достаточно ограниченные ресурсы. В системе противодействия "Шахедам" у нас пока все относительно прекрасно.

справка Павел Нарожный военный эксперт, волонтер, основатель БФ "Реактивная Почта" Родился в Сумах и вырос в этом городе. В 1995 году начал работать в IТ-сфере. В 2003-м переехал в Киев и работал в столице на руководящих должностях в сфере IТ, а также финансов. Начал волонтерскую деятельность в 2013 году на Майдане во время Революции Достоинства. В феврале следующего года начал помогать Вооруженным силам Украины. В частности, в апреле 2014 года стал сотрудничать с 27 Сумским реактивным полком. Затем помогал различным артиллерийским подразделениям из примерно 40 воинских частей. Получил почетные награды, в частности, от Виктора Муженко, который был главнокомандующим Вооруженных сил Украины с начала июля 2014 года до конца мая 2019-го, 27 Сумской реактивной бригады, 406 отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВСУ, 43 отдельной артиллерийской бригады и многих других артподразделений.

