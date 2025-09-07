Александр Мусиенко отметил, что пока три недели шел активный переговорный процесс, россияне накапливали дроны, не проводя массированных атак.

Россиянам нужно значительное время, чтобы подготовиться к запуску 1000 беспилотников за одну атаку по Украине и повторять такие атаки несколько дней подряд. Об этом военнослужащий Сил ТРО, военный эксперт Александр Мусиенко сказал в комментарии "РБК-Украина".

Он напомнил, что во время атаки в ночь на 7 августа россияне использовали более 800 дронов, а перед тем накапливали их несколько недель.

"Чтобы применить сегодня 800+ дронов, враг был "на паузе": настолько массированных ударов не было три недели, пока были саммит Путина и Дональда Трампа на Аляске, потом - переговоры в Белом доме. И противник смог накопить. Чтобы точно сказать, когда враг сможет запускать до тысячи дронов, нужно еще время", - сказал он.

Однако, не исключено, что дронов уже может быть накоплено несколько тысяч. При этом, пока нет оснований говорить, что противник способен запускать до 1000 за короткий промежуток времени.

"Безусловно, россияне к этому стремятся. Все будет зависеть от того, сколько накопят до следующей подобной атаки. Если на 800+ уйдет менее трех недель, тогда можно говорить о тревожной тенденции. Но пока говорить о 1000 и более преждевременно, хотя такие риски есть", - добавил эксперт.

Удар РФ 7 сентября

Напомним, что в ночь на 7 сентября россияне нанесли массированный удар по Украине, использовав 805 "Шахедов". В Воздушных силах рассказали, что подтверждено попадание 54 БПЛА.

В частности, в Киеве разрушили жилые дома и попали в здание правительства. Во время удара погибла мать и младенец, которые находились у себя дома в Святошинском районе.

