Венский городской парк захватило цветение весенних деревьев (фоторепортаж)

17:08, 12 апреля 2018
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Побывали в венском городском парке и фотокорреспонденты Reuters.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля весна пришла и в Украину. Так, в урочище "Черный лес" на территории Великомостовского лесничества ГП "Жовковское лесное хозяйство" (Львовская область) в разгаре цветение крокусов (шафрана).

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Теги: #Австрия#весна#цветы#деревья#Вена