Фестиваль щедрости пока ограничивается одним избирательным участком в городе Дуйсбург, где жители обычно игнорируют выборы.

В немецком городе Дуйсбург местных жителей заманивают на избирательный участок обещанием бесплатного пива. Об этом сообщает Bild.

9 июня по всей Европе будут выбирать новый состав Европарламента. Один из избирательных участков Дуйсбурга (западная Германия) расположен непосредственно внутри паба местной пивоварни König Pilsener. Каждому, кто проголосует на этом участке, бесплатно дадут безалкогольное пиво. Глава производственного совета компании König-Brauerei Рудольф Сикау уверяет, что по вкусу оно ничем не уступает пиву с градусом.

"Нам важно привлечь внимание к выборам подобными акциями и призвать людей голосовать", — говорит глава городской администрации Мартин Мюррак.

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Как отмечает Bild, на прошлых выборах явка избирателей в Дуйсбурге составила всего 50,1 %, что было самым низким показателем для всего региона Северный Рейн-Вестфалия, где находится город.

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Как писал УНИАН, в Великобритании объявили финалистов международного конкурса самых смешных фотографий домашних животных – Comedy Pet Photo Award. Окончательного победителя должны объявить 6 июня. А тем временем можно полюбоваться теми, кто прошел в финал.

Также мы рассказывали, что в аэропорту Стамбула с рейса сняли мужчину, который пытался пронести в самолет чемодан, полный скорпионов и ядовитых пауков. СМИ выяснили, что горе-контрабандистом был ученый, изучающий этих созданий.

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