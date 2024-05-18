Дальнобойные системы смогли бы защитить западную часть страны.

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заговорили о возможности закрыть часть неба над Украиной.

"В нынешней военной ситуации я считаю необходимым и ответственным размещение немецких зенитных ракетных войск на территории НАТО на границе с Украиной с целью защиты воздушного пространства над Западной Украиной - например, с помощью систем Patriot", - сказал эксперт СДПГ по вопросам обороны, член комитета в Бундестаге по вопросам обороны Джо Вайнгартен в интервью Spiegel.

По его мнению, Берлин должен "сделать все возможное, чтобы Украина могла противостоять российским атакам". В частности, если переместить Patriot из Жешува к польско-украинской границе, это сделает потенциально важный вклад в защиту запада Украины.

Видео дня

Вайнгартен пояснил, что для этого не нужно размещать западные войска в Украине. Системы ПВО на границе между странами НАТО и Украиной могли бы действовать в украинском небе, поскольку тот же Patriot имеет радиус действия до 100 километров.

"Украина также защищает немецкую свободу, мы не должны отказываться от нее сейчас", - подчеркнул политик.

По мнению Вайнгартена, готовность западных соседей Украины к сотрудничеству имеет решающее значение. Однако не все оценили его идею.

"Желание защитить воздушное пространство Украины путем развертывания НАТО означает отход от принципа, что мы не хотим активно вмешиваться в войну", - заявил лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених, подчеркнув, что "СДПГ на это не согласится".

Кроме того, указанная инициатива встретила скептицизм даже среди тех, кто призывает к большей военной поддержке Киева.

"Я имею большие сомнения относительно того, найдет ли предложение разместить западные системы ПВО на украинской границе много сторонников. Кто они должны быть?", - сказал Михаэль Рот, председатель комитета Бундестага по иностранным делам.

По его словам, даже немецкая инициатива по передаче Киеву Patriot пока не принесла успеха.

"Эти системы могли бы очень конкретно спасти жизни в Украине. Но Европе пока явно не хватает воли или способности положить все яйца в одну корзину, чтобы остановить российский империализм", - добавил Рот.

Заместитель лидера парламентской фракции ХДС Иоганн Вадефул также призвал к сдержанности. По его словам, прямое вмешательство может превратить третьи страны в стороны конфликта. Для Германии это неприемлемо.

ПВО для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны. Закрыта лишь четверть потребностей.

По оценке The Wall Street Journal, работа ПВО Украины ухудшилась. Украинские воины за последние шесть месяцев перехватили около 46% вражеских ракет по сравнению с 73% за предыдущие полгода.

Генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны альянса должны использовать средства ПВО, которые расположены в Восточной Европе, для сбивания российских ракет и беспилотников, нацеленных на Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: