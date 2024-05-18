Продовольственная компания Danone ушла с рынка страны-агрессора.

Известный французский производитель молочной продукции и других продуктов питания Danone завершила сделку по продаже своего бизнеса в России компании "Вамин Р". Об этом сообщается на сайте компании.

Как известно, в марте Danone заявила, что получила разрешение на проведение сделки от российских регулирующих органов.

"После пресс-релиза от 22 марта 2024 года, в котором компания Danone объявила о том, что получила от российских регулятивных органов разрешения, необходимые для продажи своего бизнеса EDP в России компании Vamin R LLC, Danone объявляет сегодня о завершении этой операции", - говорится в сообщении. Видео дня

Между тем российское издание РБК напоминает, что Danone объявила о начале процесса передачи бизнеса в России еще в октябре 2022 года. До этого компания исключала уход с российского рынка. В июле 2023 года доли иностранных компаний в российской "дочке" Danone перешли под временное управление Росимущества.

В конце того же месяца Danone сообщила о списании российского бизнеса со своего баланса. Сумма обесцененных средств составила около €200 млн, еще примерно в €500 млн оценивается неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро.

В марте этого года Путин отменил решение о передаче Росимуществу доли иностранных инвесторов в российском бизнесе Danone. В Кремле это объяснили "целесообразностью".

Выход западных компаний из РФ - последние новости

Недавно стало известно, сколько потеряли иностранные компании от выхода из России. По данным Reuters, выход с территории РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину обошелся западному бизнесу в более чем 107 млрд долл в виде списаний и потери доходов.

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