В Чехии украинец взорвал петарду во влагалище экс-жены

Ему грозит до 20 лет заключения за покушение на убийство.

В Чехии украинец взорвал петарду во влагалище своей бывшей жены. Его обвиняют в покушении на убийство.

Как пишет Bild, инцидент произошел в городе Пльзень. По данным следствия, 36-летний гражданин Украины Александр С. совершил покушение на убийство экс-возлюбленной. Благодаря быстрому вмешательству медиков и проведенной операции женщина выжила, однако получила тяжелые травмы.

На первом заседании стали известны ужасные подробности преступления. Все началось с того, что жена украинца, гражданка Молдовы, решила развестись с ним и жить отдельно. После этого женщина встретилась с Александром, чтобы забрать важные документы.

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Очевидно, мужчина уговорил ее заняться сексом. В процессе он попросил жену отказаться от развода и вернуться к нему, однако женщина ответила отказом. После этого Александр применил к ней силу.

"Он закрыл рот своей жены тканью и заклеил его скотчем. Затем он связал ей руки за спиной, вставил петарду в ее гениталии и зажег ее", - рассказал прокурор Мартин Рикл.

По словам пострадавшей, мужчина пугал ее петардой и раньше, однако никогда дело не доходило до взрыва.

"Я думала, что сейчас будет то же самое. Но он достал зажигалку, поджег петарду и взорвал ее", - рассказала пострадавшая.

После взрыва вместо того, чтобы немедленно обратиться за помощью, Александр отвез жену в больницу в Пльзень, расположенную почти в 40 километрах, и солгал врачам, что она получила травмы, ударившись животом. Впрочем, медики не поверили ему и сразу вызвали полицию.

Судебный процесс сейчас продолжается. Прокуратура Чехии требует осудить Александра С. на 20 лет лишения свободы.

Другие инциденты с украинцами

Как сообщал УНИАН, в Польше мужчина напал с ножом на своих жену и сына. Женщина рассказала, что он "обнял ее и ребенка, потом достал нож и напал".

После этого он попытался убежать, выпрыгнув из окна второго этажа. Его жена говорит, что ранее он проходил психиатрическое лечение. Прибывшие медики не сумели помочь раненому ребенку - мальчик скончался на месте.

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