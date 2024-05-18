Это даст преимущество Москве, дав ей время для перемещения войск и артиллерии.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил идею президента Франции Эммануэля Макрона относительно олимпийского перемирия под игр в Париже.

Как заявил президент в интервью AFP, это даст преимущество Москве, дав ей время для перемещения войск и артиллерии.

"У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск - кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать ближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю детали. Для меня пока это звучит, как неживая история", - сказал Зеленский.

"Олимпийское перемирие в Украине" - что известно

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает договориться о прекращении огня в Украине и Газе на время летних Олимпийских игр. Он рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая Си Цзиньпина.

В то же время, как сообщал The Guardian, Кремль отклонил эту идею, заявив, что "заметили, что Украина "использует такие идеи, такие инициативы, чтобы попытаться перегруппироваться, попытаться перевооружиться".

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