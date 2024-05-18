Российские захватчики совершили "локальное ИПСО", отметил глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга.

Идет война в Украине, и российские оккупанты осуществили информационно-психологическую операцию по якобы "захвату" села Работино (Запорожская область).

Руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире "Эспрессо" рассказал, что "группа захватчиков вывесила триколор в этом населенном пункте, а впоследствии появилась информация о "захвате" этого села".

Плетенчук рассказал, что тогда произошло "локальное ИПСО" - оккупанты смогли подойти на соответствующее расстояние и повесить флаг РФ, но почти все они были ликвидированы. Он уточнил, что выжил только один захватчик, и его взяли в плен.

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В центре внимания Работино - новости, которые стоит прочитать

18 мая аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке утверждал, что россияне якобы "снова отбили село Работино, которое было единственным селом, которое Украина смогла освободить на Токмакском направлении во время прошлогоднего контрнаступления". Украинская сторона такую плохую новость с фронта не подтверждала.

Напомним, защитники украинского государства освободили Работино от оккупантов во время контрнаступления в 2023 году. Официально о деоккупации этого населенного пункта сообщили 28 августа прошлого года.

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