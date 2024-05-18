Еще два человека получили ранения.

Автомобиль с гражданскими попал под обстрел российских оккупантов в Волчанске, в результате чего два человека погибли. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры, по данным следствия, 16 мая четыре мирных жителя пытались на авто выехать из города Волчанск.

"По дороге по городу они попали под вражеский обстрел. 70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и пассажир получили ранения", - отметили в прокуратуре.

Так, под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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Отмечается, что прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Ситуация в Волчанске - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Харьковская областная прокуратура заявила, что в Волчанске оккупанты расстреляли мужчину в инвалидной коляске. Правоохранители открыли уголовное производство.

Тем временем руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что Волчанск практически разрушен, но не захвачен.

Между тем в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что на Харьковском направлении ВСУ пытаются оттеснить врага в направлении Глубокого. При этом российские захватчики не прекращают попыток прорвать оборону украинских войск.

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