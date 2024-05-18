Именно Бортников разработал план по подавлению протестов в Киеве в 2013-2014 годах с целью сохранения правящего в то время режима в Украине.

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александру Бортникову и еще 20 "ФСБшным" генералам.

В ГБР отметили, что Бортникова подозревают в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной вражды и ненависти в Украине и незаконного препятствования протестам в 2013-2014 годах.

"Также подозрения сообщены 20 высокопоставленным чиновникам спецслужбы. Среди них - директор росгвардии Виктор Золотов", - уточнили в ведомстве. Там добавили, что следователи ГБР собрали доказательства подрывной деятельности российской спецслужбы и лично главы ФСБ РФ против Украины. "Установлено, что Бортников разработал преступный план для подавления протестов украинцев в 2013-2014 годах с целью сохранения руководящего в то время режима в Украине. Конечной целью была дальнейшая аннексия части Украины под предлогом "гражданского противостояния"", - говорится в сообщении.

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Одной из ключевых задач ФСБ РФ было недопущение вступления Украины в Евросоюз и НАТО, поскольку это угрожало планам Кремля поглотить бывшие советские республики.

"Отказ высшего руководства Украины от евроинтеграции был спланирован РФ, поэтому были заблаговременно приняты меры для предупреждения протестов и разработаны сценарии их силового разгона. Для этого в октябре 2013 года в Украину приезжал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев с инструктажем руководству СНБО о разгоне потенциальных протестов с максимальной жестокостью и применении силы для запугивания других активистов", - отметили в Бюро.

Для прекращения протестов Бортников дал задание тогдашнему председателю СБУ, который имел гражданство РФ, способствовать работникам ФСБ в их подрывной деятельности. Во исполнение этого указания, первый заместитель председателя СБУ - руководитель Антитеррористического центра в ноябре-декабре 2013 года привел подчиненных спецназовцев в повышенную готовность. "Уровень террористической угрозы определен как "потенциальная", чем протестующих приравняли к потенциальным террористам", - отметили в ГБР.

"В декабре 2013 года командующий Внутренних войск МВД по указанию заместителя командующего внутренних войск россиян начал подготовку к силовому разгону и расстрелу активистов, для чего 12 декабря обратился с письмом к министру обороны о безвозмездной передаче внутренним войскам 4 млн патронов, 100 тыс. гранатометных выстрелов ВОГ-25, другого военного имущества", - говорится в сообщении.

Кроме того, по указанию директора ФСБ РФ и по приглашению бывшего главы СБУ в Киев 13 декабря прибыла группа из 20 сотрудников ФСБ, которые инструктировали украинских правоохранителей в противодействии "Евромайдану".

"По заданию работников ФСБ РФ, украинские правоохранители собирали видеозаписи, которые провоцировали конфликты между участниками "Майдана" и его противниками. Материалы публиковали в Интернете на специально созданном Ютуб-канале и отправляли отчеты о проделанной работе в ФСБ", - отметили в ГБР.

Бывшие глава СБУ и начальник Департамента защиты национальной государственности в 2022 году перешли на сторону врага, в связи с чем СБУ их привлекли к уголовной ответственности за государственную измену в условиях военного положения. Также они заняли руководящие "должности" в незаконно созданных органах безопасности на частично оккупированных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей, их действия ГБР дополнительно квалифицировало по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса.

Так, следователи ГБР сообщили Бортникову о подозрении в организации совершения госизмены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной вражды и ненависти в Украине, незаконного препятствования протестным акциям в 2013-2014 годах (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса).

Также 20 сотрудникам ФСБ РФ было сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения в пособничестве этим действиям и сообщено о новом подозрении в незаконном препятствовании протестным акциям (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса).

Среди них генералы: начальник 2 Службы (защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ Седов А.С., его заместитель Жало А.П., первый заместитель начальника управления этой Службы Егоров С.М., первый заместитель начальника Департамента оперативной информации Павлик В.М., заместитель начальника Управления ФСБ РФ в г. Москва Яценко А.А. (бывший офицер 2 Службы), а также директор федеральной службы войск нацгвардии РФ Золотов В.В. (бывший кадровый офицер КГБ СССР и внештатный сотрудник ФСБ РФ).

Также бывшему председателю СБУ, начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ было сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения в госизмене по предварительному сговору группой лиц, разжигании национальной, религиозной вражды и ненависти, и сообщено о новом подозрении в незаконном препятствовании протестным акциям, добровольном занятии должностей в органах безопасности государства-агрессора на временно оккупированных территориях Украины (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса).

Кроме того, первому заместителю председателя СБУ - руководителю Антитеррористического центра сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения в госизмене по предварительному сговору группой лиц, разжигании национальной, религиозной вражды и ненависти, и сообщено о новом подозрении в незаконном препятствовании протестным акциям (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340).

"Сообщение о подозрении и повестки о вызове подозреваемых направлено на официальную электронную почту ФСБ РФ и будут опубликованы на веб-сайте Офиса генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Российская пропаганда в Украине

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в Украине продолжается вторая волна российской дезинформации относительно "нелегитимности" власти. По его словам, эта волна будет продолжаться в течение всего лета. Появляется куча страниц в TikTok и каналы в Telegram, которые призывают выходить на митинги в 20-х числах мая. В то же время организаторы и создатели этих страниц находятся за пределами Украины.

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