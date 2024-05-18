В Министерстве обороны отмечают, что врученной считается повестка, которая выдается под личную подпись человеку, а других вариантов пока не предусмотрено.

В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, но порядок вручения повесток остался прежним. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Сейчас существует положение, что врученной считается повестка, которая выдается под личную подпись человеку. Других вариантов пока не предусмотрено. Если будут какие-то постановления или какие-то акты, которые, так сказать, что-то меняют в этом, тогда будем об этом говорить. На данный момент пока их нет", - отметил спикер.

Лазуткин напомнил, что вручать повестки могут работодатели, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также полицейские.

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"Проверять военно-учетные документы, которые тоже с собой сейчас, с сегодняшнего дня, надо носить, могут и полицейские, и представители ТЦК и СП, и пограничники", - сказал он.

Кроме того, на вопрос, должен ли военнообязанный все равно прийти и обновить свои данные, если он уже был в ТЦК, скажем, в марте-апреле и прошел военно-врачебную комиссию, спикер отметил:

"Повторно проходить ВВК, очевидно, не надо. Нет такой нормы, чтобы проходить каждые три месяца ВВК, правда же? Это было бы немного абсурдно и вызвало бы какую-то ненужную совсем перегрузку военно-врачебных комиссий", - говорит представитель МОУ.

Впрочем, добавил Лазуткин, обновить данные о себе нужно, ведь этого требует норма закона, - в течение 60 дней с 18 мая.

Также на вопрос о том, справятся ли ТЦК с очередями тех, кто пришел уточнить свои данные, он отметил, что не ожидается, что это станет проблемой.

"Сегодня я лично был в нескольких ТЦК и СП, и больших очередей точно не наблюдалось: было два-три человека. То есть очереди вполне умеренные, при том, что выходной день и есть возможность. И действительно, этот закон наделал шума, в том числе, к сожалению, и из-за того, что и российские ИПСО работали. Они пытаются сорвать нашу мобилизацию", - сказал спикер.

На вопрос о том, могут ли представители ТЦК задерживать человека, применив силу, Лазуткин подчеркнул, что Министерство обороны не терпит нарушения закона и применения "преувеличения полномочий".

"Все должно происходить, опять же, в рамках закона. И ни в коем случае имидж Вооруженных сил Украины не должен от этого страдать. По каждому отдельному случаю, понятное дело, что разбираемся, изучаем ситуацию, и люди, которые провинились в чем-то, соответственно, также должны понимать, что последствия будут", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый ранее законопроект №10379, который регулирует наказание для уклонистов за военные правонарушения и невыполнение правил мобилизации.

Введены три режима нарушений - первое, повторное и во время военного положения. В частности, штраф за нарушение воинского учета: в мирное время - от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн, а в военное время (или повторное нарушение) - от 17 тыс. до 25 тыс. 500 грн.

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