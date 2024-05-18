Враг будет пытаться создать гуманитарную катастрофу.

Российские оккупанты хотят превратить в "серую зону" города Харьков и Сумы.

"Теоретически можно предположить, что оккупанты хотят сильно растянуть нашу линию обороны. Потому что Сумщина - это 560 км границы с Российской Федерацией. Однако у них может не хватить такого количества сил, потому что там сосредоточено примерно 30 000 российских вояк. И как они хотят их растянуть по всей линии фронта, еще и до Харьковщины дотянуть, потому что это уже дойдет до тысячи километров? Не думаю, что они будут это делать", - заявил в эфире "Еспресо" ветеран российско-украинской войны, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман.

По его словам, россияне хотят, как и сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, создать "серую зону" из крупных городов. Для начала враг может сделать максимально сложным пребывание в городе. В частности, они будут обстреливать Харьков, если подойдут еще ближе.

Видео дня

"Уже не у границы, немножечко вглубь, ближе к Харькову должны быть построены фортификации, о которых говорили наше военно-политическое руководство, руководители соответствующих гражданско-военных администраций, то есть территорий тех общин, где должна была бы проходить эта линия обороны. Если она построена, то дальше этой линии враг вряд ли сможет продвинуться, и если она построена правильно, как это должно быть, - первая, вторая, третья линии обороны, которые между собой связаны", - подчеркнул Гетман.

По его мнению, скорее всего враг будет пытаться создать гуманитарную катастрофу. Удастся им это или нет, будет зависеть от фортификаций, количества военных ВСУ, которых смогут туда направить, чтобы держать оборону, а также от скорости поставок оружия от наших партнеров.

Война в Украине - последние новости

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что украинские силы смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Впрочем, он ожидает, что Россия начнет новую атаку севернее Харькова, в Сумской области.

Президент Владимир Зеленский считает, что нынешнее наступление в Харьковской области лишь "первая волна", за которой будут следующие.

По данным Генштаба за последние сутки, на Харьковском направлении российские оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону украинских войск, Вооруженные силы Украины пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое.

Вас также могут заинтересовать новости: