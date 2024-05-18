Сейчас нет оснований для повышения акцизов на топливо, ведь мировые цены на бензин и дизель падают. Зато стоит ответить на вопрос, почему наши цены никогда не соответствуют мировым тенденциям. Об этом заявил главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус.

"Что касается поднятия цен на топливо, то здесь также интересная история. Если вы посмотрите мировые цены, то они сейчас не то чтобы сильно растут. Но в Украине такая сложилась история, что когда мировые цены растут, наши цены растут также. Зато когда мировые цены падают - наши цены в лучшем случае стоят на месте, а иногда - снова растут. И на это, как по мне, следует пристально посмотреть в этой ситуации, почему так происходит, не является ли это определенным окном для сверхприбылей тех субъектов хозяйствования, кто задействован в этой сфере. Вот здесь действительно возникают вопросы", - отметил эксперт.

По его словам, перед повышением тарифов следует обязательно проанализировать экономическое положение в стране, ведь население сейчас находится в крайне сложном положении.

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"Следует просчитывать последствия и способность граждан платить деньги. Если все-таки правительство считает, что могут платить, и это не приведет к потенциальным беспорядкам - тогда проблем нет. Но если возникнут проблемы, то лучше подумать дважды, чем делать этот шаг. Мы должны просто объяснять нашим партнерам, что это все делается с целью сохранения социальной стабильности в Украине, что очень важно в условиях ведения полномасштабной войны", - резюмировал Ус.

Как известно, Кабмин подготовил проект Закона, который предусматривает постепенный рост ставок акцизов на топливо с 1 июля 2024 года, и вплоть до 31 декабря 2027 года (включительно). Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до €242,60 за 1000 л, на дизель - на 40 евро, до €177,6 за 1000 л. В правительстве необходимость повышения акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директивы 2003/96/ЕС.

В то же время, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что это решение было взято из рекомендаций Европейской налоговой директивы, которая, во-первых, не является обязательной для выполнения, а во-вторых - разрабатывалась еще в конце 1990-х годов, и тоже нуждается в модернизации. Ну а тем временем повышение акциза приведет к разбалансировке рынка, падению производства этих видов топлива, и росту зависимости от импорта.