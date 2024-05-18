Захватчики не отказываются от намерений захватить Часов Яр, несмотря на потери в живой силе и военной технике.

На Харьковском направлении российские оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону украинских войск, Вооруженные силы Украины пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия на недопущении продвижения российских оккупантов в глубину нашего государства.

"С начала суток произошло 22 боевых столкновения, из которых восемь - продолжаются. Также, российские оккупанты нанесли один ракетный удар, применили 25 дронов-камикадзе, осуществили 547 обстрелов позиций наших войск", - отметили в Генштабе.

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На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. "С начала текущих суток враг совершил две атаки на наши позиции в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Успеха не достигает. Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое", - говорится в сообщении.

За текущие сутки на этом направлении потери агрессора составили 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники. За минувшие сутки на этом направлении противник потерял до 200 человек и 42 единицы военной техники.

"На Купянском направлении подразделения наших войск отражают две атаки противника в направлении населенного пункта Берестовое. Ситуация контролируемая. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Терны, и имеют частичный успех в отдельных районах", - сообщили в Генштабе.

На Краматорском направлении в течение текущих суток враг пять раз пытался прорвать оборону украинских войск. ВСУ отбили четыре атаки, продолжается бой в районе населенного пункта Клещеевка.

Отмечается, что оккупанты не отказываются от намерений захвата города Часов Яр, несмотря на потери в живой силе и военной технике. Вторые сутки подряд в направлении населенного пункта Новый противник широко применяет бронетехнику.

"Так, за прошедшие сутки российские подразделения двумя танками и 21 боевой машиной пехоты пытались вклиниться в наш боевой порядок, но понесли потери и отступили. За текущие сутки враг здесь уже задействовал танк, две БМП и два бронеавтомобиля "Тигр". В ходе боя нашими войсками были уничтожены танк и две БМП, противник снова отступил", - говорится в сообщении.

На Покровском направлении продолжаются две атаки россиян в районе населенного пункта Уманское, ситуация контролируется. Общие потери врага на этом направлении за прошедшие сутки составили 210 российских оккупантов и 23 единицы вооружения и военной техники.

"На Кураховском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. Продолжаются четыре боевых столкновения на направлениях Славное - Парасковиевка, Славное - Новомихайловка, Сладкое - Водяное, Сладкое - Константиновка. В настоящее время в ходе боев потерь позиций не допущено", - отметили в Генштабе.

На Ореховском направлении противник совершил одну безуспешную попытку вытеснить подразделения Сил обороны северо-западнее населенного пункта Вербово Запорожской области. Ситуация находится под контролем украинских войск.

Кроме того, на Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов. Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Алешковские Пески - Крынки. Потерь наших позиций не допущено.

В Генштабе также отметили, что за прошедшие сутки на всем фронте российско-украинской войны произошло в целом 116 боевых столкновений.

"По уточненной информации, враг нанес 65 авиационных ударов с применением 91 КАБа, использовал против нас 13 ракет, применил 46 ударных БПЛА типа Shahed и "Ланцет", совершил 4072 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, из них 143 из реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.

В то же время за прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и одну радиолокационную станцию противника.

"Всего за минувшие сутки боевые потери российских захватчиков, безвозвратные и санитарные, составили 1210 человек. Также враг потерял 13 танков, 43 боевых бронированных машины, 36 артиллерийских систем, одно средство ППО, один самолет Су-25, 35 БПЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 65 автомобилей и шесть единиц специальной техники", - отмечается в сообщении.

Харьковщина сейчас - что происходит в регионе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление российских войск в Харьковской области может быть лишь "первой волной", за которой будут и следующие. Ситуацию в регионе он оценил как "контролируемую", но "не стабилизированную".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что российские оккупанты продолжат продвигаться в Харьковской областиеще две-три недели, пока имеют полное доминирование в ресурсах, но потом это начнет выравниваться.

По его мнению, захватчики не будут продвигаться в Харьков, поскольку Кремль выделил лишь 15 тыс. военных для этого наступления. Идея операции в этом регионе заключалась в том, чтобы "расширить линию фронта", заставить Украину переместить свои резервы и воспользоваться задержкой пакета помощи от Соединенных Штатов Америки.

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