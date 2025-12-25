В Киеве прошло Рождественское шествие, посвященное защитникам Украины (фото)

Шествие стартовало с Михайловской площади, куда киевляне принесли сотни рождественских звезд.

В четверг, 25 декабря, в центре Киева прошло праздничное Рождественское шествие. В этом году оно было посвящено в том числе памяти погибших защитников, сообщает "Суспільне".

Отмечается, что сначала фольклорные коллективы исполнили колядки на Михайловской площади, после чего шествие двинулось по центральным улицам города.

"Это о сохранении традиций, которые известны не менее 300 лет, например колядование, вертепы. Сегодня традиции приобретают новое звучание", - рассказала организатор Рождественского шествия Мирослава Вертюк.

Традиция Рождественского шествия: что надо знать

Рождественское шествие - это традиционный элемент украинского рождественского цикла, связанный с колядованием и публичным прославлением рождения Иисуса Христа. Оно имеет как религиозное, так и культурное значение и сочетает церковные обряды с фольклорными обычаями.

Исторически Рождественские шествия происходили в период от Рождества до Крещения. Группы колядников - преимущественно молодежь или приходские общины - ходили от дома к дому, исполняли колядки, несли рождественскую звезду, иногда вертеп, и желали хозяевам благополучия. В некоторых регионах, в частности в Карпатах и на Галичине, шествия имели четко определенную структуру и роли участников.

В современной Украине Рождественские шествия возобновились и приобрели публичный формат после обретения независимости. В последние годы их часто организовывают церковные общины, культурные учреждения или местные органы власти.

После начала полномасштабной войны формат Рождественских шествий во многих регионах изменился. Из-за ограничений по безопасности массовые мероприятия либо отменяли, либо проводили в сокращенном виде, без больших скоплений людей. В то же время во многих общинах традицию сохранили - колядовали для военных, переселенцев, в больницах или собирали средства на поддержку Вооруженных сил Украины.

Традиция Рождественского шествия в Киеве возобновилась в 2014 году, во время событий Революции Достоинства. Ее организатором выступает Музей Ивана Гончара.

