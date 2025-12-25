'Растопи лед, чтобы согреть сердце': в центре Киева появился необычный арт-объект (фото)

Каждый желающий может попробовать растопить своим теплом ледяную глыбу, в которой сковано сердце.

В центре Киева на время зимних праздников появился новый арт-объект - интерактивная инсталляция "Сердце в ледяной глыбе". Объект установлен на Софийской площади возле главной елки страны и будет действовать до 6 января 2026 года.

Инсталляция представляет собой "сердце", скованное в ледяной глыбе. Изнутри звучит композиция "Бога тінь" - рождественская песня о защитниках и защитницах, которые продолжают защищать Украину ежедневно, даже в праздники. Автор песни - офицер ВСУ и глава "Культурных сил" Николай Серга.

Как рассказали УНИАН представители платформы "Культурные силы", целью этого события является призыв найти в себе силы для эмоциональной поддержки друг друга. Всем желающим предлагается коснуться ледяной глыбы, чтобы она постепенно растаяла, высвободив скованное в ней сердце и мелодию.

"Сегодня мы все стали более сдержанными, менее чувствительными к внешнему миру, чтобы не впускать в себя ужасы войны. Военные - тем более. Но мы не должны отдаляться друг от друга, наоборот - должны идти навстречу. Ведь в наших сердцах как музыка звучит и живет надежда. И лед сердец может растопить только тот, кто отдает частичку собственного тепла", - рассказали "Культурные силы".

Справка УНИАН. "Культурные силы" - это платформа, объединяющая военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Цель - развивать милитарную культуру, оказывать морально-психологическую поддержку военным и семьям погибших, внедрять культурную дипломатию и оказывать информационное сопротивление агрессору через инструменты культуры.

