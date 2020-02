В Париже более 500 картин выдающихся импрессионистов "оживут" на стенах бывшего чугунолитейного завода (фоторепортаж)

В рамках новой выставки посетителям покажут оцифрованные аудиовизуальные проекции картин таких знаковых художников, как Ренуар, Моне, Писсарро, Матисс, Синьяк, Шагал и другие.

В Париже картины выдающихся импрессионистов "оживут" на стенах бывшего чугунолитейного завода, ныне работающего как культурное пространство и выставочный центр под названием Atelier des Lumières.

Читайте такжеПариж нацелился на украинского туриста: что нового готовят и когда Air France возобновит рейсы из Киева в столицу Франции

Выставка цифрового искусства под названием Monet, Renoir, and Chagall: Journeys Around the Mediterranean откроется для посетителей 28 февраля 2020 года и будет работать вплоть до 3 января 2021 года. Стоимость взрослого входного билета на мероприятие составляет 15 евро, и учитывая популярность подобных событий, лучше позаботиться о билетах заблаговременно.

В рамках выставки зрителям покажут диджитал-проекции более 500 картин авторства 20 выдающихся художников второй половины 19 века - от импрессионизма до модернизма. В частности, здесь можно будет увидеть работы Ренуара, Моне, Писсарро, Матисса, Синьяка, Шагала и других.

Для технического обеспечения выставки используют 140 лазерных видеопроекторов, 50 динамиков и звуковую систему motion design, которая запрограммирована дополнять выставку оцифрованными визуальными эффектами.

Как сообщал УНИАН.Туризм, раньше музеи Парижа выложили в открытый доступ более 100 тысяч произведений искусства.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.