Музеи Парижа выложили в открытый доступ более 100 тысяч произведений искусства

Таким образом хотят популяризировать художественные коллекции во Франции и за рубежом.

Объединение «Музеи Парижа» выложило в открытый доступ более 100 тысяч цифровых репродукций произведений искусства из 14 музеев французской столицы.

Читайте такжеВ Яремче открылся Украинский музей сакрального искусства (фоторепортаж)Об этом сообщает Громадське.

В объединении пояснили, что с помощью открытого архива Open Content хотят популяризировать художественные коллекции городских музеев Парижа во Франции и за рубежом. Там можно найти произведения Рембрандта, Гюстава Курбе, Эжена Делакруа, Клода Моне и других художников.

Отмечается, что пользователи смогут загрузить изображения высокого качества без каких-либо технических, юридических или финансовых ограничений, для коммерческих целей или нет.

Во время загрузки выбранного изображения пользователи также получат информацию о картине, в каком она музее и объяснение, как ее правильно подписывать, если человек решит где-то ее использовать.

Ранее УНИАН сообщал, как в Лондонском музее повредили картину Пикассо стоимостью 20 миллионов фунтов.