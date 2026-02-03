Билеты от 1300 гривень: Wizz Air добавляет рейсы в Хорватию и на Мальту из Румынии

Рейсы начнут выполняться с конца мая 2026 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал новые маршруты по двум популярным пляжным направлениям на лето 2026 года из аэропорта румынского города Клуж-Напока.

Как говорится на сайте перевозчика, с конца мая этого года он начнет летать по таким направлениям:

Клуж-Напока – Мальта: в понедельник и пятницу с 22 мая 2026 года;

Клуж-Напока – Дубровник (Хорватия): во вторник и субботу с 23 мая 2026 года.

На старте продаж цены на билеты стартуют от 129 румынских лей, что по нынешнему курсу составляет чуть меньше 1300 гривень.

Видео дня

При этом сообщается, что в настоящее время Wizz Air в общей сложности предлагает 238 рейсов из 14 румынских аэропортов, соединяя пассажиров с 83 пунктами назначения в 27 странах. За 19 лет работы в Румынии, с 2006 года, авиакомпания создала девять операционных баз и в настоящее время насчитывает более 1600 сотрудников.

Отметим, что город Клуж-Напока находится примерно в 260 километрах от украинского города Мукачево и в 350 километрах от Черновцов.

Другие новые рейсы Wizz Air из Румынии

Как сообщал УНИАН.Туризм, в декабре 2025 года Wizz Air также объявил о возобновлении работы своей базы в румынском городе Тыргу-Муреш.

Кроме того, в конце прошлого гола лоукостер вновь открыл базу в ближайшем к Украине международном аэропорту – в румынском городе Сучава.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.