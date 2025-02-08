Задержка запуска системы может быть связана с участием российского филиала французской IТ-компании.

Отсрочка введения новой биометрической ІТ-системы пограничного контроля Entry/Exit Scheme (EES) может быть связана с российским офисом французской IТ-группы Atos, нанятой для разработки программного обеспечения.

Как сообщает Schengen.News, раскрытие российского участия вызвало серьезную обеспокоенность вопросами безопасности, поскольку система направлена на сбор и хранение биометрических данных всех посетителей ЕС из стран, не входящих в ЕС. В настоящее время прокуроры ЕС расследуют участие московского офиса Atos в создании системы.

Издание Financial Times писало, что французская компания использовала сотрудников, которые находились в России, для покупки программного обеспечения еще в 2021 году.

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Согласно некоторым документам, филиал французской компании в Москве осуществлял свою деятельность по лицензии, которая позволяла бы службе безопасности ФСБ России получать доступ к ее работе в стране. При этом, по данным источников издания, сотрудники в Москве были напрямую вовлечены в покупку программного обеспечения.

Сейчас Европейская прокуратура ищет дополнительные подробности и причастность московского филиала к новой пограничной системе ЕС. В то время, пока идет расследование, прокуратура заявила, что не будет давать никаких комментариев по этому вопросу, поэтому пока неизвестно, что еще будет раскрыто после завершения расследования.

Новая система въезда/выезда в Евросоюз

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз меняет правила пересечения границы. Теперь вместо штампов в паспорте будет сканирование лица и отпечатков пальцев. Так, с 10 ноября на границе с ЕС должна была заработать новая ИТ-система пограничного контроля - Entry/Exit Scheme (EES).

Однако позже Европейский Союз отложил введение новой биометрической системы контроля, как сообщалось, из-за неготовности некоторых стран.

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