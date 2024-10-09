В Евросоюзе введут новую систему пограничного контроля, которая повлияет на правила пересечения границы.

На границах Европейского Союза заработает новая ІТ-система пограничного контроля - Entry/Exit Scheme (EES). Отныне украинцы смогут пересекать границу ЕС без штампов в паспортах. Об этом в статье УНИАН рассказала нардеп и председатель подкомитета ВРУ, который отвечает за вопросы регионального и трансграничного сотрудничества со странами ЕС, Елена Винтоняк.

По ее словам, эта система будет регистрировать имя лица, тип проездного документа, биометрические данные - отпечатки пальцев и изображение лица, а также дату и место въезда и выезда с соблюдением основных прав и защиты данных. Также система будет фиксировать отказы во въезде.

"EES заменит действующую систему ручного проставления штампов в паспортах, которая занимает много времени, не предоставляет достоверных данных о пересечении границы и не позволяет систематически выявлять лиц, превысивших срок пребывания", - сказала Винтоняк.

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Она также объяснила о Европейской системе информации и авторизации путешествий ETIAS, которую со следующего года будет вводить ЕС. По ее словам, система будет распространяться на граждан 60 стран, которые не входят в ЕС, но имеют безвизовый режим путешествий с ЕС, среди которых и Украина:

"Разрешение на поездку ETIAS является обязательным условием въезда для безвизовых лиц. Оно привязано к паспорту лица, действительно до трех лет или до окончания срока действия паспорта, в зависимости от того, что наступит раньше. Если лицо получает новый паспорт, ему нужно получить новое разрешение на путешествие ETIAS".

Нардеп также отметила, что на первых порах для пересечения границы по безвизу будет достаточно биометрического паспорта. Документ дает право путешествовать в пределах ЕС в течение 90 дней, а для следующей непрерывной поездки надо подождать 180 дней.

"После внедрения ETIAS перед отъездом нужно также дополнительно оформить специальное разрешение. Сделать это можно будет онлайн, но не позднее, чем за 96 часов до запланированного пересечения границы - для различных видов транспорта крайние сроки будут отличаться, поэтому это надо будет проверять", - пояснила Винтоняк.

При этом подача заявки на получение разрешения на путешествие ETIAS не будет бесплатной и обойдется в 7 евро.

Новые правила пересечения границы ЕС

Европейский Союз меняет правила пересечения границы. Теперь вместо штампов в паспорте будет сканирование лица и отпечатков пальцев. Так, с 10 ноября на границе с ЕС заработает новая ИТ-система пограничного контроля - Entry/Exit Scheme (EES).

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