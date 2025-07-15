Летняя температура в Акюрейри колеблется в пределах освежающих 10-12 °C.

Тренд, получивший название "coolcation", свидетельствует о растущем интересе к летнему отдыху в более прохладных местах по всей Европе. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что будь то желание избежать потепления, насладиться более активным отдыхом или просто сменить обстановку, спрос на более прохладный отдых растёт. Лидером этой тенденции является Акюрейри, небольшой городок на севере Исландии, который часто называют "Северной столицей Исландии".

Хотя Акюрейри гораздо менее известен, чем Рейкьявик, он стал одним из лучших альтернативных направлений. Исследование Inghams показывает значительный рост интереса к путешествиям в этот регион на 264,13% за последний год.

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Важно, что летняя температура в Акюрейри колеблется в пределах освежающих 10-12 °C, что резко контрастирует с 30 °C и выше, которые наблюдаются в некоторых частях Европы. Но дело не только в прохладе.

"Акюрейри предлагает доступ к Арктическому прибрежному пути Исландии, захватывающим дух фьордам, вулканическим ландшафтам и является одним из лучших мест в стране для наблюдения за китами", - сказано в статье.

Интересно, что там находится самый северный в мире ботанический сад и впечатляющая церковь на вершине холма, спроектированная архитектором знаменитой церкви Хатльгримскиркья в Рейкьявике.

Используя тенденции поиска по направлениям, отелям и рейсам, команда Inghams Walking составила короткий список перспективных направлений для лета 2025 года. В него также вошли Шотландское нагорье, Северная Норвегия и альпийские регионы Австрии, где путешественники могут насладиться ледниковыми озерами, горными походами и отдыхом на более прохладных высотах, избежав при этом толп туристов, которые обычно бывают летом.

Отмечается, что поскольку периоды сильной жары становятся новой нормой в большинстве стран Южной Европы, всё больше отдыхающих переосмысливают, что такое идеальный летний отдых.

Новости туризма

Туризм в Испании, являющейся вторым по величине туристическом направлении Европы, будет расти медленнее, чем ожидалось ранее, поскольку экономическая и геополитическая неопределенность негативно сказывается на интересе к путешествиям.

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