Среди причин – массовые протесты против туристов.

Туризм в Испании, являющейся вторым по величине туристическом направлении Европы, будет расти медленнее, чем ожидалось ранее, поскольку экономическая и геополитическая неопределенность негативно сказывается на интересе к путешествиям.

Как мишет Bloomberg со ссылкой на данные туристической бизнес-группы Exceltur, крупнейшая отрасль страны вырастет на 3,3% в 2025 году, что ниже прогнозируемых в апреле 4%, на фоне ухудшения международной макроэкономической ситуации. В прочем, рост туризма все равно превысит прогнозируемые для испанской экономики 2,4%.

"Год будет хорошим, но не таким, как мы ожидали", – заявил вице-президент Exceltur Оскар Перелли на пресс-конференции в Мадриде в четверг, 10 июля 2025 года.

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Издание напоминает, что в 2024 году экономический рост Испании опередил темпы роста таких стран еврозоны, как Германия и Франция, причем одним из движущих факторов стала туристическая отрасль. По данным Exceltur, в 2025 году на туризм, как ожидается, будет приходиться 13,2% экономики Испании.

При этом, по данным Евростата, в 2024 году Испания стала самым популярным направлением в Европейском союзе по количеству ночей, проведенных в туристических местах размещения. Тем временем, по данным исследовательского отдела CaixaBank SA, в прошлом году Испанию посетили около 94 миллионов иностранных туристов, что на 10% больше, чем в 2023 году.

Однако такой туристический бум вызвал негативную реакцию среди местных жителей: в городах по всей Испании продолжаются антитуристические протесты. Испанцы винет туристов во всех своих бедах – от нехватки доступного жилья до экологии.

Впрочем, в Exceltur заявляют, что основным фактором, обусловливающим увеличение нагрузки на регионы, такой как пробки на дорогах и более высокая стоимость жизни, является рост численности постоянного населения в основных туристических регионах Испании. По данным организации, наличие большего количества объектов краткосрочной аренды также помогает объяснить рост числа иностранных туристов, посещающих Испанию.

Испанский туризм стал основным драйвером экономического роста в Испании после введения карантина, связанного с пандемией COVID-19, с рекордным количеством посетителей, в основном на пляжах страны.

Как в Испании борятся с чрезмерным туризмом

Как ранее сообщал УНИАН, реагируя на массовые протесты среди местных жителей, власти Испании в этом году приняли ряд мер, призванных бороться с чрезмерным туризмом. В частности, в мае этого года популярной платформе по бронированию краткосрочного жилья Airbnb приказали убрать более 65 тысяч предложений для туристов.

Затем испанские власти объявили о планах повысить налог на краткосрочную аренду жилья туристам в размере 21% – он вдвое превысит сбор с туристов, которые бронируют номера в отелях.

В ответ на этом в Airbnb заявили, что несправедливо возлагать ответственность за проблему только на них, поскольку в отелях по-прежнему останавливается гораздо больше туристов.

Все это привело к тому, что в Испании начали отмечать резкий рост цен на отели и хостелы.

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