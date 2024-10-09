Новый город Рас-эль-Хекма будет расположен в 350 км к северо-западу от Каира.

Египет объявил о планах по строительству нового курортного города на побережье Средиземного моря, который должен быть в два раза больше испанской Барселоны.

Как пишет The Independent, город Рас-эль-Хекма будет расположен в 350 км к северо-западу от Каира, а на его территории обустроят поля для гольфа, курорты сетей Accor и Ennismore и пристань для яхт, куда смогут заходить международные суда.

Будущий город описывают как "умное, устойчивое и инклюзивное городское сообщество", которое надеется привлечь туристов не только на курорты Красного моря страны, но и предоставить жилье двум миллионам человек.

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Строительные работы по многомиллионному проекту уже начались 4 октября 2024 года. Первая фаза развития будет включать в себя международный аэропорт и высокоскоростную железнодорожную линию, которая свяжет жилые районы, офисные помещения, места для приема гостей, розничную торговлю, а также развлекательные и рекреационные объекты.

Как сообщал УНИАН, ранее в Египте взялись за обустройство элитного курорта Рас Джамили на побережье Красного моря.

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