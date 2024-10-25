Первые свидетельства наличия малярии в Египте датируются еще 4000 годами до нашей эры.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Египет, одно из самых популярных направлений среди украинских туристов, как страну, свободную от малярии, после 100 лет усилий по искоренению этой болезни.

"Малярия так же стара, как и сама египетская цивилизация, но болезнь, которая мучила фараонов, теперь принадлежит ее истории, а не будущему", – цитирует гендиректора ВОЗ, доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса The Independent.

Египет стал первой североафриканской страной Восточного Средиземноморья, получившей подобный статус с 2010 года. Получить сертификат, подтверждающий отсутствие малярии, страны могут в том случае, если они "докажут, вне всякого сомнения, что цепочка локальной передачи всех человеческих малярийных паразитов была прервана по всей стране по крайней мере в течение последних 3 лет подряд, и что существует полностью функциональная система надзора и реагирования, которая может предотвратить повторное возникновение местной передачи".

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Всего свободными от малярии на данный момент были объявлены 44 страны и одна территория.

"Эта сертификация Египта как страны, свободной от малярии, является поистине историческим событием и свидетельством приверженности народа и правительства Египта избавлению от этого древнего бедствия. Я поздравляю Египет с этим достижением, которое является источником вдохновения для других стран региона и показывает, чего можно добиться при наличии правильных ресурсов и правильных инструментов", – отметил доктор Тедрос.

Это достижение стало результатом 100 лет усилий египетских правительств по искоренению малярии. Отмечается, что малярия, которая передается комарами рода Anopheles, была прослежена в Египте еще в 4000 году до н. э. Историки утверждают, что именно от этой болезни умер легендарный египетский фараон Тутанхамон.

В 1920-х годах страна запретила выращивание риса и сельскохозяйственных культур вблизи домов, чтобы сократить контакт человека с комарами, поскольку большая часть населения Египта жила вдоль берегов реки Нил.

Небольшая вспышка случаев малярии в египетском Асуане была быстро локализована в 2014 году благодаря оперативному лечению и просвещению населения.

Как сообщал УНИАН, в последние годы в Европе все чаще фиксируются случаи тропических болезней, ранее более характерных для стран Африки, Азии и Южной Америки.

В частности, в начале лета 2024 года Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) заявил о быстром росте числа случаев лихорадки денге из-за распространения азиатских тигровых комаров, разносящих это заболевание. Всего предупреждение было выпущено для 11 европейских стран.

Кроме того, этим летов в европейских странах начали все чаще фиксировать случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, которую также разносят тигровые комары. В августе 2024 года это заболевание зафиксировали и в Украине.

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