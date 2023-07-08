Рассматривается возможность размещения в Шарм-эль-Шейхе двух самолетов авиакомпании, в Хургаде – от двух до трех самолетов.

Украинский лоукостер SkyUp открывает базы на египетских курортах для перевозки туристов в предстоящий зимний сезон полетов, который начнется в конце октября 2023 года и продлится до конца марта 2024 года.

Как сообщает Avianews.com со ссылкой на представителя SkyUp, авиакомпания планирует работать в Египте по ACMI контрактам, т.е. мокрому лизингу. Такое соглашение предусматривает, что SkyUp предоставляет заказчику украинские самолеты и экипажи, страховку и техническое обслуживание, а тот платит фиксированную плату и самостоятельно продает билеты.

"Предварительно, рассматриваем размещение в Шарм-эль-Шейхе двух самолетов авиакомпании, в Хургаде - от двух до трех самолетов", - отметили в авиакомпании.

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Кто именно будет арендовать самолеты SkyUp для перевозки туристов из Египта пока не сообщается.

Война в Украине и SkyUp

Компания SkyUp успела эвакуировать из Украины почти все самолеты до начала войны. В аэропорту "Борисполь" оставался всего один борт - Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQP. Его вывезли в апреле 2023 года.

5 августа 2022 года SkyUp рассказал о планах запустить собственную авиакомпанию в Европе. Сообщалось, что авиакомпания сначала будет осуществлять перелеты из стран Балтии, Молдовы, Румынии, Польши, Чехии, Словакии, также возможны рейсы из Германии и Австрии.

8 мая 2023 года украинский лоукостер открыл авиакомпанию для регулярных рейсов из Европы. Дочерняя компания SkyUp MT получила необходимые документы: сертификат эксплуатанта (AOC), лицензию на выполнение рейсов (AOL) и сертификат организации по поддержке летной годности (CAMO). Это позволит перевозчику начать выполнять рейсы без ограничений как полноценная авиакомпания ЕС и воспользоваться преимуществами открытого неба.

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