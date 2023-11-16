Среди самых оригинальных туристических тенденций 2024 года – выездные праздники по любому поводу и возвращение интереса к концертному туризму.

2023 год ознаменовался возрождением туризма после пандемии коронавируса – большинство популярных направлений наконец-то восстановились после нескольких лет ограничений на путешествия, а многие из них даже установили новые туристические рекорды.

В то же время, как пишет Travel Off Path, основные тенденции в сфере путешествий в 2023 году диктовались отменой ковидных ограничений, возвращением к круизам, ростом популярности индивидуальных путешествий и тому подобное. Впрочем, в 2024 году начнут доминировать новые тенденции, которые прямо вытекают из туристических трендов 2023 года. Пять основных из них определили эксперты Expedia.

Главные туристические тренды на 2024 год

1. Set-Jetting. Одна из главных тенденций путешествий в 2024 году начала доминировать еще с 2023 года, когда наблюдался рост популярности "сет-джеттинга" или путешествий в места, где снимались любимые телешоу и фильмы. Так, Сицилия (Италия) была одним из самых популярных направлений в 2023 году благодаря успеху хитового телешоу "Белый лотос", Румыния начала быть в тренде после выхода популярного сериала "Венздей", также путешественники стекались в столицу Франции, чтобы получить собственный опыт "Эмили в Париже".

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2. Поиск альтернатив. В 2024 году путешественники с ограниченным бюджетом будут искать более доступные альтернативы популярным направлениям, которые более дорогие и переполненные. Например, в Греции Парос может заменить Санторини, а в Англии – Ливерпуль вместо Лондона. Они предлагают схожую атмосферу и опыт по более низкой цене, а также часто являются менее посещаемыми направлениями, которые не испытывают негативных последствий чрезмерного туризма, как их более популярные аналоги.

3. Концертный туризм. Из-за пандемии коронавируса меломаны фактически на два года остались без концертов, поэтому начиная с 2023 года, когда известные группы возобновили туры, а топовые фестивали вернулись, они начали активнее ездить в другие города или даже страны на шоу любимых исполнителей. Так, сотни тысяч поклонников по всему миру отправились за Тейлор Свифт в тур Eras и за Бейонсе в тур Renaissance, причем многие суперфаны даже бронировали поездки на несколько концертов в разных городах.

4. В поисках вайба. При бронировании отелей все больше туристов обращают внимание на атмосферу, которая там царит, а не только на рейтинг отеля или удобства, которые он предлагает. Хотя понятие "настроение" несколько неоднозначно и его трудно определить, многие гости связывают его с обслуживанием клиентов, дизайном интерьера, освещением и музыкой в отеле.

5. Выездные праздники. Путешественники будут искать любой повод, чтобы забронировать поездку с друзьями, семьей или любимым человеком, часто привязывая их к празднованию особых событий. И речь идет не только о медовом месяце или путешествии на день рождения. Также в тренде будут babymoons (последний отпуск перед рождением ребенка), puppymoons (последний отпуск перед рождением щенка), девичники и мальчишники, юбилеи и многое другое. Кроме того, это будут празднования, связанные с работой: путешественники бронируют поездки в память о получении новой работы, повышении по службе, увольнении с работы или выходе на пенсию.

Как сообщал УНИАН, ранее популярный международный туристический портал Lonely Planet представил ежегодный список из 50 мест по всему миру, которые стоит посетить в 2024 году.

Также свой топ-30 мест по всему миру, которые стоит посетить в 2024 году, представил журнал National Geographic.

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