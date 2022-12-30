Местные власти даже сняли рекламный ролик о создании фильма с акцентом на использованные в нем локации – острова Инишмор и Ахилл.

В Ирландии решили рекламировать острова западного побережья страны с помощью мрачного кинохита "Банши Инишерина" (Banshees of Inisherin), который многие успели окрестить одним из лучших фильмов 2022 года.

Как пишет The Guardian, агентство по туризму Ирландии сняло видеоролик о создании фильма с акцентом на использованные в нем локации – острова Инис-Мор (Инишмор) и Ахилл.

"Мы хотим извлечь выгоду из положительного представления об Ирландии, привлекая внимание людей к красивым пейзажам Дикого Атлантического пути на некоторых из наших основных рынков и вдохновляя их приезжать сюда", – заявил представитель агентства по туризму Ирландии Найл Гиббонс.

Видеоролик, сделанный в сотрудничестве с продюсерской компанией фильма Searchlight Pictures, уже набрал более 6 миллионов просмотров на YouTube, и еще около 200 тысяч просмотров в Twitter и Instagram.

Видео включает в себя интервью с режиссером Мартином МакДоной и главными актерами Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном, которые восхваляют пейзаж как неотъемлемую часть фильма. "Это позволяет нам сохранить красоту западной Ирландии на переднем плане и продемонстрировать наши уникальные доморощенные таланты", – сказал Гиббонс.

Тем временем, на туристическом веб-сайте острова Ахилла уже появилсь "Тропа мест Банши Инишерина", которая включает карту и фотографии красивых мест, озер и зданий, которые появляются в фильме. "Экскурсионные гиды могут быть предоставлены для автобусных групп, чтобы из первых рук рассказать о местах и историях, связанных со съемками", – также отмечают предприимчивые ирландцы.

Местные туристические власти, тем временем, ожидают, что побочный доход от туризма будет расти, если фильм, уже получивший несколько престижных наград и номинаций, продолжит получать отличия.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Ирландия привлекает туристов благодаря успешным фильмам и сериалам, снятым на территории страны. Так, фанаты "Игры престолов" активно посещают леса и замки Северной Ирландии, а пляж Карракло в графстве Уэксфорд привлекает туристов как одно из мест съемок блокбастера Стивена Спилберга "Спасти рядового Райана".

Банши Инишерина – что известно о фильме

События фильма "Банши Инишерина" (Banshees of Inisherin) в жанре черная комедия разворачиваются на отдаленном острове в Ирландии в начале 20 века, а сюжет вращается вокруг конфликта между двумя давними друзьями. Когда один из них внезапно прекращает общаться с другим, последний решает выяснить причину такого поступка друга, однако это приводит к трагическим последствиям для многих жителей острова. Все это происходит на фоне приближющейся гражданской войны.

Лента производства Ирландии и Великобритании от режиссера Мартина Макдоны ("Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов", "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури") с Колином Фарреллом ("Семь психопатов", "Лобстер", "Убийство священного оленя", "После Янга", "Бэтмен") и Бренданом Глисоном ("Ирландец", "Голгофа", фрашиза "Гарри Поттер") уже получила немало престижных наград и номинаций, включая призы Венецианского кинофестиваля, а также стала лидером по количеству номинации на премию "Золотой глобус" 2023 года. Также фильму пророчат успех на предстоящем "Оскаре". Это вторая совместная работа "ирландской троицы" после культового фильма "Залечь на дно в Брюгге" (2008).

Сейчас картина имеет оценку на IMDb 7,9 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 97% одобрения от критиков и 76% от широкой аудитории. На Metacritic киноэксперты оценили фильм в 87 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание" с пометкой must see, а зрители дали ему оценку в 7,5 балла, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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