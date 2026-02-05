В Ирландии есть волшебный остров, где можно пройти по следам кинозвезд: чем еще он особенный

На острове есть пляж с белым песком и прекрасной бирюзовой водой.

На одном из очаровательных ирландских островов можно исследовать живописные побережья с белым песком и огромными озерами. Также в этой местности снимали фильм Мартина Мак-Доны "Банши Инишерина", который был номинирован на премию "Оскар", пишет Irish Mirror.

Этот фильм получил множество наград, что побудило многих людей посетить эти прекрасные места.

"До острова Акилл, который находится у побережья графства Майо, можно добраться на автомобиле, поскольку он соединен с материком мостом Майкла Девитта и легко доступен по трассе N59 от Вестпорта до Малранни, а затем по трассе R319", - отметили в Achill Tourism.

Также на острове есть пляж Ким-Бэй с белым песком и прекрасной бирюзовой водой, что делает его одним из самых известных морских курортов Ирландии.

Кроме того, пляж был местом съемки финальной сцены фильма. Здание, которое является частным, не было построено специально для фильма, до сих пор стоит на том же месте, однако сама сцена была снята уже на киностудии.

"Церковь Святого Томаса в Дугорт - это здание Ирландской церкви 19 века, которое послужило местом съемок сцен католической мессы в фильме. Это действующая церковь, которая не открыта для посетителей вне времени богослужений", - добавляют в материале.

