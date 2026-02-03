В Британии есть 'очарованная' деревня с необычной старинной церковью: в чем ее особенность

Также в этом населенном пункте есть красивый природный заповедник.

В Великобритании в национальном парке Норт-Йорк-Мурс находится тихое село с богатой историей, ведь в нем есть старинная церковь, корни которой датируются временами саксов. Об этом пишет Mirror.

Речь идет об Эллербурне, который может похвастаться одной из самых интересных церквей Йоркшира, которая является впечатляющим ориентиром во время прогулок по болотам. Фундамент здания датируется ранним сакским периодом, несмотря на то, что само сооружение было построено в 11 веке и в течение этого времени неоднократно реставрировалось.

В то же время в 15 веке и 1900-х годах церковь значительно реставрировали. На сегодняшний день она является зданием, входящим в список памятников архитектуры II степени.

"Я нашел церковь Святой Хильды почти случайно, когда искал, что можно посмотреть и чем заняться в этой местности. Я нашел упоминание, в котором ее описывали как "материнскую церковь" для этой местности и подобную по дате соседней церкви Святого Григория. Она находится в самом конце дороги, посреди нигде. Рядом есть ферма, несколько коттеджей и кафе Tea Cosy (рекомендую!)", - писал один из туристов на TripAdvisor.

Также в деревне есть природный заповедник Эллерберн-Бенк, где посетители могут наслаждаться прогулками по лугам, усыпанным полевыми цветами.

Вход в парк бесплатный и доступен в любое время. Кроме того, туристы могут увидеть много разновидностей орхидей и скальных роз, а также гадюк, греющихся на солнце у сухих каменных стен.

В свою очередь, один гость в отзывах Google написал:

"Здесь нет скамеек, и это жаль, потому что это именно то место, где можно посидеть и насладиться спокойствием и красотой".

Уже в нескольких шагах от деревни также расположен лес Далби, который является популярным местом среди путешественников.

