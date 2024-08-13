Антициклон обеспечил малооблачную погоду без осадков.

В ночь на вторник, 13 августа, в ряде регионов Украины можно было наблюдать северное сияние. Сеть облетели фотографии этого явления.

Как сообщают в Волынском областном центре по гидрометеорологии, люди видели в небе пурпурный свет в сочетании с метеорным потоком Персеиды. Это явление не является характерным для наших широт - обычно его можно наблюдать в полярных широтах 90-70°, Украина же находится на широте 52-44°.

"Возможность любоваться этим явлением была благодаря антициклону, который обусловливал малооблачную погоду без осадков. Похожая синоптическая ситуация продержится еще до конца рабочей недели", - говорится на странице гидрометцентра в социальной сети Facebook. Видео дня

Сумской областной центр по гидрометеорологии публикует фотографии, сделанные Анастасией Братухой в Конотопе в период с 00:13 до 00:40.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о начале сильной магнитной бури, которая должна утихнуть лишь где-то через два дня.

Напомним, что в июле в небе Украины также замечали необычное сияние голубого цвета. Оказалось, что в тот день Европейское космическое агентство запустило новую ракету-носитель тяжелого класса Ariane 6, пролет которой и увидели некоторые украинцы.

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