Этот маленький остров находится всего в нескольких минутах езды на пароме от Миконоса, но, несмотря на свою красоту, он не принимает толп туристов, как, например, Санторини.

Санторини и Миконос по-прежнему остаются одними из самых любимых туристами греческих островов. Однако теперь они сталкиваются с проблемами, связанными с чрезмерным туризмом.

Однако в Греции остались острова, на которых вы не найдете толп туристов изо всех уголков мира, пишет Express. Там можно получить более традиционный греческий отдых. Одним из таких мест является остров Сирос, который находится в 30 минутах езды на пароме от Миконоса. Занимая площадь всего в 32 кв мили, он является домом для около 21 000 человек по состоянию на 2021 год.

Он остается почти полностью вне туристической карты. Его пляжи никогда не бывают многолюдными. Тут вы не найдете активной ночной жизни, как на Миконасе или Санторини.

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Остров представляет собой увлекательное сочетание венецианского католического стиля, архитектуры и традиций с восточной греческой культурой, которая восходит к бронзовому веку.

Приморская столица Сироса, Эрмуполис, является крупным центром активности, в то время как большая часть остальной части острова остается относительно сельской. Эрмуполис был первым торговым и промышленным центром Греции и стал важным судоходным центром.

Во время пребывания в столице обязательно посетите Промышленный музей, размещенный в трех разных зданиях, которые демонстрируют экономический рост города. Среди других выдающихся достопримечательностей - его православные церкви, в том числе Метаморфосис Сотирос и Кимисис Теотоку.

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