Существует определенный набор туристических достопримечательностей, куда путешественников тянет как магнитом. Однако в итоге туристы часто чувствуют себя обманутыми и разочароваными после их посещения.
"Благодаря своим римским амфитеатрам, шедеврам эпохи Возрождения и готическим соборам, Европа, возможно, обладает самым выдающимся культурным наследием в мире. Но у нее также есть и загадочная параллельная традиция: а именно, достопримечательности настолько унылые и переоцененные, что их следовало бы снести бульдозерами, – и тем не менее, туристы необъяснимым образом стекаются туда", – отмечаются в материале британского издания The Telegraph, составившего рейтинг популярных туристических мест в Европе, от посещения которых лучше отказаться в 2026 году.
Балкон Джульетты совершенно не стоит того хайпа
Возглавил антирейтинг так называемый балкон Джульетты в итальянской Вероне. Правда в том, что на самом деле это место не имеет никакого отношения к знаменитой пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". Сам писатель никогда не бывал в Вероне, а балкон был пристроен к зданию лишь в 1930-х годах. Более того, бронзовая статуя Джульетты появилась возле здания лишь в 1970-х годах, чтобы стимулировать туризм – фактически, это искусственно созданная легенда, на которую туристы ведутся без лишних раздумий.
К слову, с 6 января 2026 года туристы будут еще и должны платить за посещение этой весьма переоцененной достопримечательности – целых 12 евро, купив билет в музей внутри здания.
10 самых переоцененных достопримечательностей Европы
- Балкон Джульетты, Верона, Италия.
- Лестер-сквер, Лондон, Англия.
- Голубая лагуна, Исландия.
- Камень Бларни, Ирландия.
- Репербан, Гамбург, Германия.
- Писающий мальчик, Брюссель, Бельгия.
- Мона Лиза, Париж, Франция.
- Прогулка на гондоле в Венеции, Италия.
- Русалочка, Копенгаген, Дания.
- Джон-О'Гротс, Шотландия.
Какие места лучше не посещать в 2026 году
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты издательства о путешествиях Fodor's назвали восемь популярных туристических мест по всему миру, куда лучше не ехать в следующем году. Возглавила список Антарктида, которая уже просто не может справиться с потоками туристов.
Также туристам рассказали о семи популярных местах, куда не стоит ехать на отдых зимой 2025-2026. А все потому, что в зимний период эти места не могут дать гостям того, на что они рассчитывают.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Барселоне полностью запретили популярные алкогольные экскурсии
- Во Флоренции ресторанам запретили ставить столики на 50 улицах
- Популярный горнолыжный курорт в Японии вводит жесткие ограничения для туристов
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.