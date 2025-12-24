Часто ажиотаж вокруг этих мест создан искусственно в маркетинговых целях.

Существует определенный набор туристических достопримечательностей, куда путешественников тянет как магнитом. Однако в итоге туристы часто чувствуют себя обманутыми и разочароваными после их посещения.

"Благодаря своим римским амфитеатрам, шедеврам эпохи Возрождения и готическим соборам, Европа, возможно, обладает самым выдающимся культурным наследием в мире. Но у нее также есть и загадочная параллельная традиция: а именно, достопримечательности настолько унылые и переоцененные, что их следовало бы снести бульдозерами, – и тем не менее, туристы необъяснимым образом стекаются туда", – отмечаются в материале британского издания The Telegraph, составившего рейтинг популярных туристических мест в Европе, от посещения которых лучше отказаться в 2026 году.

Балкон Джульетты совершенно не стоит того хайпа

Возглавил антирейтинг так называемый балкон Джульетты в итальянской Вероне. Правда в том, что на самом деле это место не имеет никакого отношения к знаменитой пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". Сам писатель никогда не бывал в Вероне, а балкон был пристроен к зданию лишь в 1930-х годах. Более того, бронзовая статуя Джульетты появилась возле здания лишь в 1970-х годах, чтобы стимулировать туризм – фактически, это искусственно созданная легенда, на которую туристы ведутся без лишних раздумий.

К слову, с 6 января 2026 года туристы будут еще и должны платить за посещение этой весьма переоцененной достопримечательности – целых 12 евро, купив билет в музей внутри здания.

10 самых переоцененных достопримечательностей Европы

Балкон Джульетты, Верона, Италия. Лестер-сквер, Лондон, Англия. Голубая лагуна, Исландия. Камень Бларни, Ирландия. Репербан, Гамбург, Германия. Писающий мальчик, Брюссель, Бельгия. Мона Лиза, Париж, Франция. Прогулка на гондоле в Венеции, Италия. Русалочка, Копенгаген, Дания. Джон-О'Гротс, Шотландия.

Какие места лучше не посещать в 2026 году

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты издательства о путешествиях Fodor's назвали восемь популярных туристических мест по всему миру, куда лучше не ехать в следующем году. Возглавила список Антарктида, которая уже просто не может справиться с потоками туристов.

Также туристам рассказали о семи популярных местах, куда не стоит ехать на отдых зимой 2025-2026. А все потому, что в зимний период эти места не могут дать гостям того, на что они рассчитывают.

