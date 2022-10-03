Чаще всего причиной разочарования становились несоответствие локации вирусным фото в Интернете, чрезмерные толпы туристов и слишком навязчивый сервис.

Пользователи сервиса Reddit поделились самыми большими разочарованиями от поездок, когда ожидания от разрекламированной локации полностью не оправдались.

Об этом пишет Travel Off Path.

Кто-то жаловался, что реальная картинка не соответствовала тому, что было показано на вирусных фотографиях в соцсетях или рекламных проспектах, а кто-то жаловался на толпы туристов, которые полностью испортили впечатление от локации.

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Оказалось, что чаще всего туристы оставались разочарованными после посещения рисовых террас в Тегаллаланге на Бали (Индонезия). Один из туристов пожаловался, что самые живописные локации здесь заставлены всевозможными декорациями "под Instagram", возле которых предлагают сфотографироваться за деньги. Все это, по мнению туриста, очень портит общую картину и не дает насладиться всей красотой. Плюс локация оказалась не настолько масштабной, как можно было предположить по фото.

Также в список туристических разочарований попал каньон Антилопы в Аризоне (США). Хотя туристы были в восторге от вида локации, в то же время они жаловались на чрезмерное количество посетителей, что совершенно не позволило насладиться локацией.

Еще одним разочарованием для туристов нередко становится Радужная гора в Перу, которая на деле оказывается не такой яркой, как на фото. "Это был первый раз, когда я понял, насколько некоторые фотографии в Google на самом деле отфотошоплены", – пожаловался один из туристов.

Кроме того, туристы делились негативным опытом посещения пирамид в Гизе (Египет). Здесь разочаровывающим фактором оказался слишком навязчивый сервис со стороны местных жителей, заполонивших все пространство сувенирами и предложениями различных услуг, нередко пытаясь при этом обмануть туристов.

Также туристы нередко оставались разочарованы знаменитым фонтаном Треве в Риме (Италия). Помимо того, что здесь постоянно огромные толпы, на деле локация оказывется не такой масштабной, как кажется, пожаловались путешественники. "Это выглядит совсем не так, как в фильмах. Он маленький и буквально в переулке", – пожаловался один из туристов.

Еще одно разочарование для туристов – улочка Хао Сан-Роуд в Бангкоке (Таиланд). Путешественники жаловались, что эта раскрученная локация полностью ориентирована на туристов и на самом деле совершенно не показывает Бангкок таким, каким он есть на самом деле: "Здесь все фльшиво и грубо".

Также туристы нередко остаются разочарованными после посещения маршрута Золотое кольцо в Исландии. Это место туристы описывают как необычайно красивое, однако жалуются на слишком большое количество туристических автобусов и экскурсионных групп здесь, ведь это самый доступный маршрут в Исландии, где с общественным транспортом все довольно сложно. Чтобы насладиться ислндскими красотами по полной, туристам советуют сворачивать с основного маршрута .

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты определили пять худших поступков туристов во время отпуска, которые раздражают других отдыхающих и местных жителей.

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