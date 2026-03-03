Попасть на Майорку будет сложнее: готовятся новые ограничения для туристов

Тысячи круизных туристов лишатся возможности посетить крупнейший из Балеарских остров.

Испанский остров Майорка – одно из самых желанных летних туристических направлений Европы. Однако из-за своей популярности он вынужден постоянно вводить новые ограничения для туристов, чтобы хоть как-то регулировать их потоки.

На Майорке станет меньше круизных туристов

Как пишет Majorca Daily Bulletin, в столице Майорки, городе Пальма, с 2027 по 2029 год сократится среднесуточное количество разрешенных прибытий туристов с 8500 до 7500 в период с июня по сентябрь. В оставшуюся часть года лимит останется на уровне 8500.

Это является частью соглашения между правительством Балеарских островов, городским советом Пальмы и 20 круизными компаниями.

Соглашение сохраняет ограничение в три круизных судна в день в порту Пальмы, при этом только одному из них будет разрешено перевозить более 5000 пассажиров.

Ключевая часть соглашения – экологические меры. Среди прочего круизные компании проведут исследование туристических потоков на Майорке, чтобы улучшить транспортную ситуацию и продвигать альтернативные направления.

В случае засухи в Пальме судам будет запрещено заправляться питьевой водой в порту.

При это приоритет будет отдаваться судам с нулевым уровнем выбросов, включая суда, работающие на переходных видах топлива, таких как сжиженный природный газ, метанол или водород, или судам, способным подключаться к береговой электросети.

Компании также обязались сократить количество отходов и обеспечить, чтобы круизные маршруты избегали зарослей морской травы Posidonia.

Чрезмерный туризм на Майорке

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, испанский остров Маойрка в последние годы ведет ожесточенную войну с чрезмерным туризмом. Именно там наблюдались одни из самых активных акций протестов местных жителей, обвиняющих туристов в том, что их жизнь превратилась в ад – цены выросли, доступного жилья нет, на цлицах шумно и грязно.

Впрочем, на фоне такого отсутствия гостеприимства прошлым летом многие туристы, в первую очередь британцы, отказались от поездок на Майорку. И в итоге на острове начали жаловаться на рост безработицы, ведь именно туризм является там одним из основных источников дохода.

Тем временем, большинство местных чиновников, бизнесменов и горожан сходятся во мнении, что на Майорке все еще рады туристам, однак для этого нужно провести ряд реформ отрасли, чтобы перейти от количества гостей к их качеству.

