Следователи исключают причастность третьих лиц к смерти туриста.

Британский турист разбился насмерть в результате падения с высоты 90 метров с канатного трапа, прозванного "лестницей в небеса", в живописных горах Дахштайн в Австрии, ранее признанной самой переполненой иностранными гостями страной мира.

Как пишет The Independent, 42-летний путешественник поднимался на гору в Северных Известняковых Альпах и сорвался с самой вершины лестницы. Спасателям пришлось задействовать два вертолета, чтобы достать тело мужчины из оврага под лестницей.

При этом следователи исключили какую-либо причастность третьих лиц, включая халатность, к падению туриста.

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Отмечается, что популярная среди любителей острых ощущений 40-метровая лестница на самом деле называется Via-Ferrata, что переводится с итальянского языка как "железный путь", и принадлежит компании Inter-Sport. Построила ее компания Outdoor Leadership вместе с профессиональным альпинистом Хели Путцем.

Лестница соединяет нижнюю часть горы Доннеркогель с ее частью Гроссер-Доннеркогель. С нее открываются удивительные виды на ледник Дахштайн, а также на самую высокую гору Австрии – Гробглокнер.

Подъем по лестнице не рекомендуют совершать новичкам, а в целях безопасности альпинистов привязывают к лестнице специальными ремнями.

Как сообщал УНИАН, ранее этим летом возле замка Нойшванштайн в Баварии, считающегося одной из самых популярных достопримечательностей Германии, мужчина сбросил двух туристок с моста – одна из них погибла.

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