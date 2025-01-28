Большинство комментаторов раскритиковали девушку за такую идею.

Практически ни один авиарейс не обходится без споров между пассажирами, которые порой даже доходят до драк.

Одним из самых "больных мозолей" для путешественников на борту самолета являются откидывающиеся спинки сидений. С одной стороны, конструкция кресла предусматривает созможность отклонить его назад, чтобы пассажиру было удобнее поспать.

Однако, с другой стороны, довольно часто это создает дискомфорт сидящему позади попутчику, особенно когда спинка сиденья откидывается резко и без предупреждений – бывали случаи, что в таких случаях пассажиры обливались горячими напитками или оставались со сломанными ноутбуками.

Частая путешественница с ником clareduggan1982 поделилась на своей странице в TikTok лайфхаком, который должен помешать сидящему спереди пассажиру откинуть спинку своего кресла – достаточно поставить на столик перед собой тубус от чипсов Pringles так, как показано на видео ниже.

Впрочем, мнения пользователей по этому поводу разделились, причем, судя повсему, большинству комментаторов эта идея не понравилась:

"Умно! Но они имеют право откинуть сиденье назад", – написала пользовательница с ником Alison Kelly.

"Им нужно убрать возможность откидывания спинки или создать больше места между сиденьями", – возразила пользовательница Tamaar.

"Сиденья буквально созданы для того, чтобы откидываться назад", – не согласился пользователь с ником Ems.

"Я бы не откидывал спинку сиденья, потому что я в курсе того, что это эгоистично", – отметил пользователь pftwales.

"Я никогда не понимала, почему люди раздражаются, когда сиденье отодвигается назад. Меня это не беспокоит", – возразила пользовательница Mandy.

"Ты ужасный человек", – пристыдил автора видео пользователь с ником That guy.

"В некоторых новых самолетах нет возможности откидывать сиденья. Мне это нравится", – написал пользователь Chris Thomson702.

"Это смешно и, честно говоря, вам следует запретить летать", – возразил пользователь 3huseyin.

"Летайте частными самолетами или смиритесь с этим", – добавил пользователь ULTRA350Z.

"Я бы немедленно позвала стюардессу, чтобы она поправила мое место. Я не воюю с пассажирами. Я знаю свои права", – отметила пользовательница с ником anne.

Тем временем эксперты по этикету предупреждают: хотя пассажиры имеют полное право откидывать спинки своих кресел, перед тем как это сделать, все же стоит предупредить о своих планах сидящего позади человека и одновременно убедиться, что он в этот момент не держит в руках горячий напиток, ноутбук или ребенка.

Как сообщал УНИАН, по наблюдениям экспертов, многие авиакомпании незаметно отказываются от откидывающихся сидений в самолетах, чтобы минимизировать споры во время рейсов.

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