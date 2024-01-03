Вполне возможно, эта спорная функция вскоре больше не будет проблемой для пассажиров.

Практически ни один пассажирский рейс не обходится без конфликтов. Одни люди ругаются потому, что другие не хотят уступить им свое место, а другие возмущены из-за чужих непослушных детей. Однако едва ли не больше всего споров вызывают откидывающиеся спинки кресел в самолетах.

Тем не менее, вполне возможно, что вскоре это больше не будет проблемой для пассажиров. Как пишет The Sun, многие авиакомпании постепенно сокращают количество откидывающихся сидений в самолетах или даже полностью отказываются от них.

Например, бюджетные авиакомпании уже давно начали отказываться от возможности для пассажиров откинуть свои места назад. Так, ирландский лоукостер Ryanair сделал это еще в 2004 году. Поскольку зачастую такие авиакомпании выполняют дневные рейсы на короткие расстояния, для большинства путешественников это не стало проблемой.

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Однако и другие авиакомпании, предлагающие более длительные перелеты, также начали незаметно удалять эту функцию – полностью или частично.

Например, авиакомпания Jet2 еще с 2009 года начала использовать технологию, позволяющую откидывать спинку кресла лишь частично, чтобы это не создавало неудобств сидящим сзади пассажирам. Такая же технология используется на рейсах British Airways продолжительностью менее четырех часов, а также авиакомпаниями Delta, United, American Airlines, Southwest Airlines и Finnair.

Помимо желания избежать скандалов на борту, у такого решения есть еще несколько причин. В частности, по мнению ряда медицинских экспертов, для здоровья позвоночника лучшим вариантом будет спать "слегка откинувшись".

Кроме того, для откидывающихся сидений требуются более сложные механизмы, которые позволяют спинке сиденья двигаться, а это дополнительные расходы как на производство, так и на ремонт в случае поломки.

Тем не менее, эксперты полагают, что авиакомпании, предлагающие дальнемагистральные маршруты, вряд ли полностью откажутся от этой функции в ближайшее время.

В то же время, пассажиров призывают соблюдать правила этикета в самолете. Откидывать спинку кресла ни в коем случае не стоит при взлете или посадке, а также во время подачи еды. А перед тем, как откинуть спинку, также стоит предупредить о своем намерении сидящего сзади пассажира, поинтересовавшись, не помешает ли ему это – в истории полно случаев, когда внезапное откидывание кресла в самолете влекло за собой сломанные носы и разбитые ноутбуки, а также драки между пассажирами.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили точное время начала истерик у маленьких детей в самолетах.

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