По словам экспертов, в этой стране можно провести практически любой отпуск, какой только пожелаешь.

Список самых желанных стран мира по версии Wanderlust является частью премии Readers’ Choice Awards (RCA), которую составляют более 200 000 любителей путешествий. Об этом пишет Time Out.

Отмечается, что эта премия присуждается лучшим "направлениям, туроператорам и туристическим брендам" по всему миру.

В этом году звание "Самой желанной страны" досталось стране, которая последний раз носила этот титул более десяти лет назад - Японии.

В этой стране можно провести практически любой отпуск, какой только пожелаешь. Там есть пляжи, горы, многовековая история и культура, а также тематические парки мирового класса и самый большой город в мире. Неудивительно, что, учитывая, сколько разных людей его посещают, он получил так много голосов.

По данным Wanderlust, хотя такие города, как Токио и Киото, остаются популярными, "путешественники теперь отправляются на дикие побережья Сикоку, посещают мастеров Канадзавы". Туристы даже исследуют некоторые из отдаленных островов Японии, "где душа страны ощущается наиболее ярко". Журнал добавляет:

"Людей заставляет возвращаться "сочетание инноваций, точности и традиций… Она вознаграждает тех, кто путешествует с любопытством".

По данным Time Out, в Японии также находится самый крутой район в мире. Дзимботё, книжный квартал Токио, возглавил список. Местный эксперт Сёта Нагоа назвал его "излюбленным местом тусовок поколений токийских интеллектуалов". Токио также вошел в наш список лучших городов мира 2025 года.

Коста-Рика и Канада заняли второе и третье места

Второй по популярности страной стала Коста-Рика. Эта центральноамериканская страна потрясает воображение и изобилует дикой природой. Здесь также находится самое недооцененное место на планете, по версии Time Out: полуостров Оса, который редактор отдела путешествий Грейс Бирд называет "одним из величайших эко-приключений в мире". Третье место заняла Канада, также известная своей природной красотой.

Какие самые желанные страны на Земле

Вот десять самых желанных мест для посещения на планете по мнению читателей Wanderlust:

Япония Коста-Рика Канада Австралия Перу Южная Африка США Новая Зеландия Бразилия Эквадор

Полные результаты конкурса Wanderlust Readers’ Choice Awards 2025 можно найти здесь.

Самые несчастные страны мира

Некоторые страны сталкиваются с серьёзными проблемами, которые влияют на уровень счастья людей. Афганистан возглавляет список самых печальных стран из-за конфликтов и бедности. Другие же страдают от политической нестабильности, экономических трудностей и плохого здравоохранения. Именно суровая реальность обусловила самые низкие рейтинги в 2025 году.

