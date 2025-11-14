Некоторые страны сталкиваются с серьёзными проблемами, которые влияют на уровень счастья людей. Афганистан возглавляет список самых печальных стран из-за конфликтов и бедности. Об этом пишет wionews.
Отмечается, что другие страдают от политической нестабильности, экономических трудностей и плохого здравоохранения. Именно суровая реальность обусловила самые низкие рейтинги в 2025 году.
Афганистан
Афганистан признан самой печальной страной мира с индексом качества жизни 1,364. Годы конфликта, экономический коллапс и отсутствие социальной поддержки ухудшают условия жизни. Женщины и меньшинства сталкиваются с серьёзными ограничениями в сфере образования и здравоохранения.
Сьерра-Леоне
Отмечается, что Сьерра-Леоне имеет индекс 2,998. Страна страдает от бедности, слабой инфраструктуры и ненадёжного здравоохранения. Политическая нестабильность и коррупция ограничивают свободу граждан и доверие к правительству.
Ливан
Ливан занимает третье место в списке самых печальных стран с индексом 3,188. Страна находится в глубоком экономическом кризисе, характеризующемся политическим тупиком и гиперинфляцией. Многие граждане сталкиваются с нищетой и отсутствием безопасности.
Малави
Малави с рейтингом 3,260 является одной из беднейших стран. Большинство людей живут в нищете, занимаясь сельским хозяйством. Среди проблем - плохое здравоохранение, коррупция и ограниченная свобода.
Зимбабве
Эта африканская имеет рейтинг 3,396, страдая от политической нестабильности, высокой инфляции и безработицы. Это приводит к низкому уровню жизни и массовой эмиграции.
Ботсвана
В свою очередь Ботсвана сталкивается с бедностью, несмотря на экономический рост. Население сталкивается с безработицей, неравенством и ограниченным доступом к здравоохранению, а коррупция также играет роль в низком уровне счастья.
Демократическая Республика Конго
ДР Конго имеет рейтинг 3,469. Страна борется с продолжающимися конфликтами, бедностью и политическими проблемами. Миллионы людей лишены социальной поддержки, медицинской помощи и экономических возможностей, что подрывает их благополучие.
