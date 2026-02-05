Удар РФ по Киеву: есть раненые, повреждены жилые дома и детсад (фото, видео)

Последствия удара фиксируются в нескольких районах столицы. В Воздушных силах добавили, что зафиксировано попадание ракет и дронов.

В результате очередного удара российских оккупантов по Киеву ранены два человека, есть повреждения жилых домов.

О последствиях вражеского обстрела по состоянию на утро 5 февраля сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Двое пострадавших в столице. В Соломенском районе одну женщину медики госпитализировали, еще одной оказали помощь на месте", - заявил он.

Кроме того, в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА были выбиты окна в двух жилых домах, повреждены фасады зданий и припаркованные во дворах автомобили. Обошлось без пожара.

"Также обломки упали возле торгового центра. И по еще одному адресу - там повреждены фасады и выбиты окна в детском саду и жилом доме", - сообщил городской голова.

В Шевченковском районе обломки упали на крышу четырехэтажного офисного здания, в результате чего произошло возгорание.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков возле кафе, расположенного в жилом доме.

"В Оболонском районе в результате падения обломков БПЛА на стоянку произошло возгорание автомобилей", - сообщил Кличко.

В то же время в Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 5 февраля россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также 183 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов из направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - Россия, Донецк - временно оккупированная территория Украины. Около 110 из них - "Шахеды".

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 156 вражеских БПЛА", - сообщили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 7 локациях.

Удары россиян по Украине

Как сообщал УНИАН, 4 февраля российская захватническая армия обстреляла кассетными снарядами город Дружковка Донецкой области. Враг попал прямо в рынок, где утром всегда массовое скопление людей. Сообщалось о семи погибших и 15 раненых.

Кроме того, враг сбросил на Дружковку две авиабомбы, в результате чего были повреждены промзона, три многоэтажки и три частных дома.

