Более 100 туристов на одного жителя: названо самое переполненное место в мире

Таиланд доминирует в рейтинге: Пхукет, Паттайя и Краби вошли в десятку лучших.

Возможность увидеть самые знаковые достопримечательности мира вблизи остается одним из величайших удовольствий от путешествия за границу. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что это удовольствие может несколько уменьшиться, когда вас окружают толпы других туристов. В Великобритании Эдинбургский замок заслужил сомнительную честь быть самой переполненной достопримечательностью в мире, в то время как королевский объект занял первое место в Англии.

Теперь исследование MoneyTransfers.com выявило самые переполненные туристические места по всему миру. Исследование показало, что Пхукет в Таиланде носит титул самого переполненного туристического направления в мире: на каждого местного жителя приходится поразительное количество туристов - 118 человек.

"Будучи одним из лучших пляжных курортов Таиланда, Пхукет может похвастаться одними из лучших в мире песчаных пляжей, включая знаменитые пляжи Ката и Карон", - сказано в статье.

Важно, что посетители могут столкнуться с сильным перенаселением, особенно в высокий сезон. Таиланд доминирует в рейтинге, Паттайя и Краби также вошли в десятку лучших.

Также Ираклион, один из самых популярных курортов Греции, попал в список самых переполненных мест: 22 туриста на одного местного жителя.

Как и ожидалось, Венеция заняла место в десятке, зафиксировав невероятный показатель в 21 туриста на каждого жителя. Власти сейчас рассматривают возможность введения туристического сбора для управления огромными толпами туристов.

Интересно, что Родос также попал в список самых переполненных мест: более 20 туристов на каждого жителя. Майами замыкает список с соотношением 18 туристов на одного местного жителя.

Самые переполненные места в мире:

Пхукет, Таиланд

Паттайя, Таиланд

Краби, Таиланд

Мугла, Турция

Хургада, Турция

Макао, Китай

Ираклион, Греция

Венеция, Италия

Родос, Греция

Майами, США

