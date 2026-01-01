Лидер группы 'Без Обмежень' женился во второй раз (фото)

Избранницей музыканта стала его пиарщица.

Фронтмен популярной украинской группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец женился на пиарщице Юлиане Корецкой. То, что это торжественное событие состоялось, музыкант подтвердил в своем Instagram по случаю дня рождения любимой.

Когда пара поженилась, остается тайной. Судя по всему, после замужества Юлиана взяла фамилию мужа.

"С Днем Рождения, моя Юлиана Танчинец! Спасибо за крылья за спиной, спасибо за землю под ногами, спасибо за любовь, за заботу, за принятие! Ты мое счастье", - написал Сергей Танчинец, опубликовав несколько фото со свадьбы.

Напомним, ранее УНИАН писал, что лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец в июле 2025 года сделал предложение своей девушке и пиарщице Юлиане Корецкой.

До этого в сети ходили слухи, что роман между 43-летним Танчинцем и 24-летней Юлианой начался, когда он был еще в первой браке. Хотя официально о своих отношениях пара заявила в 2024 году, а предыдущие отношения певец завершил в 2023-м.

