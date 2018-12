Уик-энд в Нюрнберге: нетипичная Бавария, легендарная рождественская ярмарка и большой рок-фестиваль

Старинный немецкий город Нюрнберг мало у кого ассоциируется с типичной Баварией, частью которой он является. Здесь вы не увидите традиционных баварских нарядов ледерхозе и дирндль, здесь свой особый вид колбасок, а если вы назовете местных баварцами, они поспешат вам гордо возразить, что они - франконцы. И обязательно подчеркнут, что люди здесь менее консервативные, религиозные и пафосные, чем их соседи по земле. У них даже диалект (восточнофранконский) совершенно не такой, как у тех же жителей Мюнхена или юга Баварии.

С одной стороны, одного уик-энда вряд ли хватит на то, чтобы полностью познать Нюрнберг. С другой стороны, в этот город можно совершить сразу несколько коротких поездок – тематических, в зависимости от поры года или под конкретное мероприятие, которых здесь более, чем достаточно.

Как добраться до Нюрнберга

На данный момент рейсы из Киева в Нюрнберг дважды в неделю выполняет венгерский лоукостер Wizz Air, и это самый оптимальный способ туда попасть – как по деньгам, так и по времени. В нынешнем зимнем расписании это особенно удобно – по пятницам самолет из Киева вылетает в 19:25, а прибывает в Нюрнберг уже в 20:50 по местному времени. Обратный рейс – в 9:20 из Нюрнберга, прибывающий в Киев в 12:40. Таким образом, можно просто сгонять в Нюрнберг на выходные без особого ущерба работе.

Цены на билеты как правило варьируются от 600 до 5000 грн, и могут неожиданно меняться на одну и ту же дату. При этом правило «чем заранее, тем выгоднее» в данном случае действует далеко не всегда. Иногда и за четыре месяца до поездки цены на билеты из Киева в Нюрнберг могут стоить под 4000 грн, тогда как даже за две недели до вылета может попасться билет за 600 грн. Потому полезный совет: если решили лететь в Нюрнберг, просто заранее проверяйте ежедневно цены, чтобы подгадать удачный момент или дождаться скидок. Тем более, если нет привязки к конкретной дате.

Добираться от аэропорта Нюрнберга в центр города довольно легко. Дорога от аэропорта до главного железнодорожного вокзала займет около 15 минут на метро, а обойдется в 2,8 евро. По будним дням интервал движения поездов составляет около 10 минут, однако с 1 до 4 часов ночи местный метрополитен не работает. К слову, метро в Нюрнберге частично беспилотное – еще в 2008 году здесь началось движение по автоматической линии метро, первой в Германии.

Те, кто не хочет лететь на самолете, могу также добраться из Киева в Нюрнберг на автобусе Flixbus. Впрочем, экономным и удобным этот маршрут вряд ли назовешь – билет обойдется около 70 евро, а в дороге придется провести более 28 часов. На этом же автобусе до Нюрнберга можно доехать из Львова – за те же 70 евро, проведя 21 час в дороге.

Доехать в Нюрнберг можно и из других немецких городов. Расстояние от Мюнхена до Нюрнберга составляет около 200 км, а от Франкфурта – около 230 км.

Подобрать отель в Нюрнберге

Нюрнберг, как и вся Бавария, не самое дешевое место для отдыха, потому и цены на жилье здесь выше среднего по Германии. Всего по городу на популярных сайтах по бронированию жилья доступны около 220 различных вариантов размещения по цене от 17 евро за ночь в общих номерах в хостелах. Ночь в одноместном номере эконом-класса обойдется минимум в 31 евро, а в отеле категории 3 звезды – приблизительно в 50 евро за ночь в одноместном номере.

По собственному опыту рекомендую обратить внимание на Five Reasons Hostel & Hotel. Стоимость номеров здесь стартует от 23,50 евро за ночь в общей комнате на 8 человек по типу хостела, есть комнаты на 4 и 6 человек, как смешанные, так и чисто женские. Двухместный номер обойдется уже в сумму от 63,52 евро, а апартаменты максимум на 4 человека – в 134 евро. Также здесь можно забронировать апартаменты с двумя спальнями на максимум 6 человек за 183 евро. Номера в отеле современные и чистые, в основном здесь останавливаются молодые путешественники. В общих комнатах есть закрывающиеся шкафчики. На первом этаже находится комната отдыха и кухня с возможностью готовить еду. За дополнительную плату можно заказать завтрак, купить кофе, чай или другие напитки. Приятный бонус – в хостеле можно бесплатно оставить свои вещи на хранение в специальной коморке, если вы приехали слишком рано до начала заселения или же если после выселения вы еще планируете погулять по городу перед вечерним рейсом.

Расположен хостел у Frauentormauer напротив красивого здания местного Оперного театра. Станция метро Opernhaus, от которой можно доехать прямо в аэропорт, расположена в двух минутах от хостела, до железнодорожного вокзала пешком идти около 15 минут. До основных городских достопримечательностей отсюда идти около 800 метров, а до Нюрнбергской крепости – чуть больше 2 км по самому сердцу Старого города. Также буквально за углом расположен Германский национальный музей, который обязательно стоит посетить если не из-за большой любви к германской истории, то хотя бы ради оригинальной архитектуры – частично он располагается в здании бывшего готического собора.

Где и что поесть в Нюрнберге

Традиционно каждый немецкий регион имеет собственную национальную кухню, и Франкония не исключение. Во многом франконская кухня похожа на традиционную немецкую и баварскую (или же наоборот они на нее похожи). При этом в основу местной кухни легки монастырские традиции Средневековья. С одной стороны, через эту территорию исторически проходили многие торговые пути, благодаря которым местные повара получали огромные возможности для кулинарных экспериментов с различными ингредиентами, в частности, со специями. С другой стороны, учитывая монастырский характер – к блюдам подходили с особой ответственностью, чтобы пища была здоровой.

Разумеется, начать стоит с самого главного, то есть колбасок. Местный рецепт сформировался еще в 14 веке, и особенностью их является небольшой размер сравнительно с остальными «сородичами». Как правило, вес нюрнбергской колбаски составляет 20-25 г, длина от 7 до 9 см, а диаметр до 1,5 см. Готовятся они из нежирной свинины с добавлением говядины, шпика и приправ (соль, майоран, имбирь). Подают их как в вареном (Nürnberger Rostbratwurst), так и жареном (Nürnberger Bratwurst) виде по 6, 8, 10 или 12 штук на порцию с традиционными для немцев квашеной капустой или картофельным салатом. Еще один популярный способ «на перекусить» - Drei im Weggla, то есть три колбаски в булке с кетчупом или горчицей, которые как правило продают на ярмарках. К слову, с 2003 года нюрнбергские колбаски внесены в европейский реестр блюд географического наименования и потому производить их имеют право только в Нюрнберге.

Еще одно коронное местное блюдо - это запеченный карп в пиве (Aischgründer Spiegelkarpfen). Для его приготовления используется особый вид речного карпа, родиной которого является река Айш во Франконии. Блюдо это относится к категории не самых дешевых, ведь настоящий франконский карп здесь вылавливается с сентября по ноябрь, тогда как в любой другой сезон, вероятнее всего, это будет завезенный из стран Восточной Европы менее свежий из-за длительной транспортировки карп. Настоящий франконский карп должен быть несколько закрученным, будто рог. Если же он лежит ровно на тарелке, значит, рыба была выловлена уже давно. Подают его, как правило, с квашеной капустой. К слову, капуста здесь в принципе является одним из самых любимых местных гарниров – свежая, квашеная, тушеная, причем всех возможных сортов.

Также в этой местности очень любят блюда из свинины, в частности, запеченные свиные плечи (Schweineschultern и Schäufele). Подаются они, как правило, со специальным соусом Bratenjus, картофельными клецками (Kartoffelklöße или Kartoffelknödel), а также квашеной капустой. Из других мясных блюд также популярен местный аналог привычной нам буженины Schweinebraten mit Kruste, который здесь готовят с добавлением специального мясного бульона и темного пива. Чаще всего его подают горячим с капустным салатом (белокочанная или краснокочанная) или картофельными клецками, но можно и холодным со свежим тертым хреном и хлебом.

Из сладкого известными на весь мир являются местные прянички Nürnberger Lebkuchen, которые готовятся только в городе по особому рецепту еще со Средневековья. Как правило, это большие круглые сахаристые пряники с темной начинкой. Они могут быть глазированные шоколадом или неглазированные, а также белые. Отличием нюрнбергских пряников от других является очень высокое процентное содержание ореховой массы при незначительной доле или даже полном отсутствии муки. Такие пряники также часто содержат миндаль и цукаты. Особо они популярны в рождественский период, когда на местную ярмарку съезжаются миллионы туристов со всего мира. Еще одно местное мучное блюдо - сладкий хлеб (Früchtebrot), который готовится с большим содержанием орехов и сухофруктов.

Из напитков в Нюрнберге предпочитают пиво местной пивоварни Tucher Bräu, а также вино из Нижней Франконии, являющейся одним из основных винодельных регионов страны. В частности, здесь популярны вина из белых сортов винограда Silvaner, Bacchus и Riesling, из красных – из винограда сорта Domina.

Немного истории Нюрнберга

Первое упоминание Нюрнберга датируется еще 1050 годом, однако результаты раскопок говорят о том, что город намного древнее. Благодаря стратегически выгодному расположению на скалистом холме, в 11 веке Нюрнбергская крепость стала укрепленной резиденцией немецких королей и имела большое значение для всей Священной Римской империи. В 13 веке Нюрнберг стал крупным торговым центром могущественной тогда Франконии и к 16 веку достиг своего хозяйственного и культурного расцвета. Однако Тридцатилетняя война, закончившаяся Вестфальским миром в 1648 году, нанесла городу непоправимый ущерб и повергла его в состояние застоя. Откупаясь от врагов и живя при этом на широкую ногу, город быстро растерял свое богатство, а также культурные ценности. Возрождаться Нюрнберг начал лишь во второй половине 19 века в эпоху Отто Бисмарка.

Середина 20 века принесла Нюрнбергу печальную славу. Город приглянулся Адольфу Гитлеру своей готической архитектурой и тоской местного населения по имперскому прошлому. Именно Нюрнберг фюрер назвал «самым немецким из немецких городов». Позже нацисты еще и выбрали юго-восток города как место для проведения своих съездов. В 30-х годах Гитлер поручил своему личному архитектору Альберту Шпееру заняться оформлением территории съездов. Некоторые из задуманных им колоссальных строений целиком или частично были построены и существуют по сей день как музей под открытым небом DokuZentrum.

Не удивительно, что Нюрнберг стал одной из основных целей армии «союзников» под конец Второй Мировой войны, а потому в результате бомбардировки 2 января 1945 года были разрушены около 90% невероятно красивого Старого города Нюрнберга. Полностью восстановить город в изначальном виде смогли лишь к 1966 году. И именно здесь происходил Нюрнбергский процесс – суд над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Как ни странно, все это выработало у жителей современного Нюрнберга более откровенное отношение к этим неприятным страницам истории, тогда как во многих других частях Германии эта тема все еще замалчивается. Горожане довольно открыто говорят на эти сложные темы, признавая это как свершившийся факт, который ни за что нельзя повторять в будущем. На данный момент в городе сразу несколько музеев и культурных центров, посвященных темам нацизма и диктатуры, за что в 2001 году он получил приз ЮНЕСКО за «Воспитание прав человека».

К слову, вокруг одного из них - DokuZentrum в Нюрнберге сейчас ведутся отдельные споры. Дело в том, что то, что осталось от трибуны, где в свое время выступал Гитлер перед членами партии, постепенно разрушается, а потому в городе не могут решить – вроде и сохранить памятник стоило бы как часть трагической истории, но и выделять деньги из бюджета на реконструкцию нацистского сооружения как-то не очень. Тем не менее, местность эта пользуется популярностью как у местных, так и у туристов – здесь есть и архивы с информацией о преступлениях нацистского режима, и информационные стенды у важных с исторической точки зрения сооружений, и место для прогулок. А еще здесь проводят фестивали, гонки и другие мероприятия. Здесь же расположен стадион местного футбольного клуба.

Старый город Нюрнберга

В первую очередь туристов в Нюрнберге привлекает Старый город (Altstadt). Он действительно очень уютный и красивый, хотя и с довольно хаотичной планировкой. Прогуливаясь здесь, будто попадаешь в Средние века.

Основная туристическая жизнь Нюрнберга сосредоточена в районе рыночной площади (Hauptmarkt), где зимой проводится знаменитая рождественская ярмарка. Здесь же находится городская ратуша и фонтан Schöner Brunnen 14 века, считающийся одной из главных достопримечательностей города.

Особого внимания заслуживают готические соборы Нюрнберга, которые будто формируют кольцо вокруг Старого города. Самый главный из них Frauenkirche находится на главной площади, чуть позади него St. Sebaldus. Кроме того, внимания заслуживают Lorenzkirche и St. Elisabethkirche.

Через центр Старого города протекает река Пегниц, довольно небольшая, если сравнивать с нашим Днепром, через которую можно перейти сразу по нескольким мостам. Один из самых интересных – мост висельника (Henkersteg). В Средние века в доме над мостом жил городской палач, и это место простой народ пытался избегать. Сейчас же на берегу находятся винные погреба, а сам мост популярен как место для фото.

Еще одно удачное место для фото в Нюрнберге находится на пути от Старого города к крепости – Heilig Geist Spital. Когда-то здесь был военный госпиталь, а сейчас – дом престарелых и ресторан. Знаменито это здание еще и тем, что более трех веков в нем хранилась корона Священной Римской империи.

Также туристов в городе привлекает довольно странный и жутковатый фонтан Ehekarussel, в переводе «Супружеская карусель». Честно говоря, много уверенности в институт брака он не вселяет…

Своеобразными границами Старого города Нюрнберга являются старинные ворота, главным образом на южной стороне ближе к железнодорожному вокзалу и Оперному театру – Frauentor (или же Königstor) и Spittlertor, между которыми тянется кирпичная стена Frauentormauer. К слову, на одному из участков вдоль нее находится и местная улица красных фонарей Rotlichtviertel, которую легко можно заметить издалека в ночное время. С других сторон Старый город обрамляют Sterntor, Kartäusertor, Färbertor и Jakobstor.

К слову, в Старом городе Нюрнберга находится и главная улица города для шоппинга - Breite Gasse, куда можно отправиться за покупками.

Нюрнбергская крепость

Одной из главных достопримечательностей города является Нюрнбергская крепость (Nürnberger Burg или Kaiserburg). Крепость эта считается одним из важнейших фортификационных сооружений в истории Германии, при этом она довольно хорошо сохранилась. Впервые замок на этом месте упоминается в письменных источниках от 1105 года, однако по другим данным римско-немецкие императоры проживали здесь с 1050 по 1571 год.

В наши дни на территории Нюрнбергской крепости находится довольно обширное место для прогулок, а со смотровой площадки открывается прекрасный вид на Старый город. Там же в рождественский период устанавливают большую елку. Кроме того, за дополнительную плату можно посетить музей крепости с хорошо сохранившимися интерьерами и справочными материалами об истории укрепления.

Каждое лето на территории крепости устраивают большой фестиваль с развлечениями, едой и напитками. Изюминкой его является дегустация пива, ведь здесь собираются около 50 производителей пенного напитка.

К слову, в старой императорской конюшне Нюрнбергской крепости на сегодняшний день находится один из самых больших и современных молодежных хостелов Германии.

Музеи Нюрнберга

Хотя Нюрнберг относительно небольшой город (чуть больше 500 тысяч населения), в нем находится огромное количество интересных музеев, которые за два дня никак не обойдешь. Тем не менее, если вы настроены с головой окунуться в окультуривание, на помощь придет так называемая Nürnberg Card. Стоит она 28 евро для взрослых и 6 евро для детей от 6 до 11 лет. Ее обладатели получают двухдневный доступ ко всем городским музеям и достопримечательностям (в том числе вход в платные залы Нюрнбергской крепости), а также возможность бесплатного проезда на городском транспорте по Нюрнбергу плюс в соседний городок Фюрт. Подробнее можно узнать по ссылке.

Кроме того, в некоторых местных музеях предусмотрена скидочная система на вход в течение одного дня. Действует она следующим образом: после посещения первого музея, в течение дня можно получать 50% скидки на вход в остальные музеи сети (как правило, их список легко получить в специальных бесплатных городских справочниках, которые можно взять в отелях или туристических центрах).

Безусловно, главным в Нюрнберге считается дом-музей художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer Haus). Здесь у посетителей есть возможность с помощью аудиогида узнать много интересных фактов о жизни и творчестве Дюрера, а также принять участие в мастер-классах по гравюре. Музей довольно небольшой и в первую очередь интересен тем, кто интересуется живописью и творчеством художника.

Пожалуй, Альбрехт Дюрер - это самый известный житель города всех времен. В историю он вошел как один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса, живописец и график. Дюрер признан крупнейшим европейским мастером гравюры по дереву, является первым теоретиком искусства среди североевропейских художников, автором практического руководства по изобразительному и декоративно-прикладному искусству на немецком языке, основоположником сравнительной антропометрии и теоретиком фортификации в военно-инженерном деле. Также он стал первым европейским художником, написавшим автобиографию, и сумевшим действительно хорошо зарабатывать на частных заказах. Всю свою жизнь Дюрер пропагандировал необходимость разностороннего развития художников, при этом оказывая огромную поддержку своему городу.

Тем не менее, в самом Нюрнберге в наши дни осталось лишь несколько оригинальных работ Дюрера (в Германском музее), несмотря на то, что после смерти художник завещал все свои творения городу. Тем не менее, уже через 20 лет большинство предметов из его творческого наследия растянули по европейским музеям, частным коллекциям и в другие музеи Баварии (последний факт особо огорчает жителей Нюрнберга, которые итак регулярно противопоставляют себя классическим баварцам).

В наши дни все в Нюрнберге напоминает о Дюрере, даже местный аэропорт носит его имя. В городе есть отель и ресторан имени Дюрера, а также большой памятник на одноименной площади.

Есть недалеко от дома-музея Дюрера возле Tiergärtnertor и причудливая скульптура Der Hase авторства Юргена Герца, которую в народе иронично называют «Антидюреровский кролик». Скульптура представляет собой безумного зайца с выпученными глазами и гвоздями в зубах, прорывающегося на свободу из ящика. Рядом же с ним находится маленькая скульптурка на основе оригинального рисунка Дюрера «Молодой полевой заяц» 1502 года, ставшего настоящим символом города и наиболее узнаваемым творением художника.

Пожалуй, самым большим и интересным в городе является Германский национальный музей (Germanisches Nationalmuseum) - крупнейший исторический и художественный музей германоязычной Европы от древности до наших дней, основанный в 1852 году. Коллекция музея насчитывает около 1,3 миллиона экспонатов. Если вы хотите узнать все о германской истории, вам нужно обязательно сюда зайти. Затеряться в музее запросто можно на 5-6 часов, ведь даже таблички у экспонатов здесь оформлены довольно живо и интересно, порой с необычными фактами, а не скучно академически.

Отдельного внимания на территории музея заслуживает одна из крупнейших в Европе коллекций исторических музыкальных инструментов, о существовании которых до этого вы могли даже не подозревать.

Также в музее выставлен старейший из сохранившихся до наших дней глобусов в мире – Behaim Globus конца 15 века, известный как «Земное яблоко».

Не менее интересно прогуливаться по залам музея, ведь его современное здание соединено с залами бывшего нюрнбергского картезианского монастыря. Таким образом часть экспонатов расположены в готических залах, также есть выход в уютный внутренний «церковный» дворик, где можно отдохнуть в процессе осмотра коллекции музея.

Среди других интересных музеев Нюрнберга – Музей железнодорожного транспорта (DB Museum Nürnberg), уже упомянутый выше Документальный центр территории съездов НСДАП (Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände), Музей нюрнбергского трибунала (Memorium Nürnberger Prozesse), Новый музей искусства и дизайна (Neues Museum - Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg), Музей игрушек (Spielzeugmuseum) и Городской музей (Stadtmuseum im Fembo-Haus). Подробнее с достопримечательностями Нюрнберга можно ознакомиться по ссылке.

Рождественская ярмарка Christkindlesmarkt

Нюрнбергский Christkindlesmarkt – это, пожалуй, самая известная и посещаемая рождественская ярмарка не только Германии, но и Европы. Она является одной из самых аутентичных и ежегодно в декабре в город съезжаются около 2 миллионов туристов со всего мира. Если верить историкам, первые ярмарки на главной площади Нюрнберга перед собором Фрауэнкирхе начали проводить еще в начале 17 века. Со временем она переросла в ежегодное предрождественское событие и превратилась в крупнейшую ярмарку Германии.

Символом нюрнбергской рождественской ярмарки является ангел с золотистыми вьющимися волосами, и в праздничный период его изображения появляются по всему Старому городу. Открывает ярмарку молодая красивая девушка, которая выбирается из числа горожанок и играет роль ангела Christkind. В кульминацию этого торжественного вечера она выходит на балкон Фрауэнкирхе, тем самым провозглашая ярмарку открытой. Именно в этот день, как правило последнее воскресенье ноября или первое воскресенье декабря, на ярмарке в Нюрнберге собирается больше всего горожан и туристов.

Еще в середине ноября город начинают готовить к ярмарке, устанавливая на главной площади около двух сотен деревянных киосков с красно-белыми тентами, елочным декором и тематическими композициями, где вскоре будут продаваться всевозможные сувениры от ремесленников региона, подаваться традиционные нюрнбергские колбаски и наливаться ароматный глинтвейн. И, разумеется, куда же без знаменитых нюрнбергских пряничков, которые продаются здесь на каждом шагу.

Разумеется, Christkindlesmarkt не ограничивается лишь торговлей и едой. Также в предрождественской период здесь устраиваются всевозможные концертные и развлекательные представления, устанавливаются аттракционы (отдельная детская ярмарка находится немного сбоку).

В общем, если хочется прочувствовать атмосферу настоящего немецкого рождества – обязательно поезжайте в Нюрнберг.

Увы, в этом году посетить Christkindlesmarkt удастся разве что, если вы попадете в Нюрнберг в ближайшие выходные. Ведь работает эта ярмарка сравнительно недолго – до 24 декабря, а после праздничную атмосферу в Нюрнберге можно ухватить лишь в нескольких отдельных точках. С другой стороны, учитывая популярность ярмарки, готовится к ней лучше заранее. По крайней мере, в плане бронирования жилья. Ведь Нюрнберг город сравнительно небольшой, а вот туристов на рождественскую ярмарку приезжает очень много, а потому даже за месяц выгодных предложений от отелей может уже не быть. Потому лучше заняться подготовкой ближе к сентябрю. К слову, подробнее о немецких ярмарках мы писали раньше.

Рок-фестиваль Rock im Park

Еще одним крупным событием в городе является ежегодный музыкальный фестиваль Rock im Park, брат-близнец всемирно известного Rock am Ring. Оба фестиваля проводятся в первые выходные июня и полностью дублируют программу друг друга, правда, второй почему-то более известный, хотя на самом деле нюрнбергский фестиваль более удобен в плане того, что добираться до него намного ближе – всего 4 километра от центра города. Проводится он на поле Цеппелин (Zeppelinfeld) на территории уже упомянутого DokuZentrum.

Фестиваль ориентирован в первую очередь на приезжих, тогда как местные жители ходят на него не охотно, ссылаясь на дороговизну билетов. Трехдневный билет на фестиваль 2019 года на данный момент стоит уже 239 евро, а в предпродаже было чуть меньше 200 евро. С другой стороны, на фестивале собирается целый калейдоскоп именитых заморских звезд, которые врядли когда-то доедут до наших краев, а также самых известных немецких исполнителей. Причем в последние годы одним роком здесь не ограничиваются.

Если говорить о лайн-апе на будущий год, то уже известно, что на Rock im Park 2019 выступят такие иностранные группы, как Tool, Slipknot, Slayer, Die Ärzte, The Smashing Pumpkins, Bring Me To Horizon, Die Antwoord, Bastille, Slash, Foals, Alice In Chains, Three Days Grace, Eagles Of Deathmetal, Black Rebel Motorcycle Club, а также целая армия популярных немецкоязычных рэп-исполнителей – Marteria & Casper, Alligatoah, Bonez MC & RAF Camora, Kontra K, SDP, Left Boy и другие. С полным списком исполнителей Rock im Park 2019 можно ознакомиться по ссылке. К слову, ранее мы на собственном опыте проверили, как в немецкоязычных странах проходят музыкальные фестивали.

Отдых на природе в Нюрнберге

И напоследок пару слов о том, где в Нюрнберге можно отдохнуть на природе, не особо далеко забираясь от центра города. Разумеется, в первую очередь это Wöhrder See всего в 1,5 километрах от Старого города. Еще несколько лет назад это была сравнительно дикая местность, где в основном можно было прогуляться через лесистый парк вокруг внушительного по размеру озера. Оно действительно очень большое, ведь на то, чтоб обойти его целиком, может понадобиться 2-3 часа. Однако и зрелище открывается восхитительное - озеро давно облюбовали лебеди, канадские казарки, утки, гагары и другие водоплавающие птиц.

К слову, с канадскими казарками здесь отдельная история. Пару лет назад на одном из участков на берегу озера городские власти обустроили цивилизованный пляж, даже отдельно выделив зону для купания (раньше купаться там вообще было нельзя). Однако птицы тоже облюбовали это место, что не очень понравилось отдыхающим по ряду причин, а потому в 2018 году городские власти даже разрешили охоту на канадских казарок. Впрочем, местные жители оказались гуманными и не особо прониклись этой идеей.

Еще одно место для прогулок – парк с озером в районе все того же DokuZentrum (к слову, также там еще и гонки иногда проводят). Есть здесь и поляна для пикников, на которой в теплый период года собирается немало местных жителей. Идти от центра сюда около 4 километров, но можно доехать на автобусе до одноименной остановки. Кроме того, летом здесь популярны катания на лодках и катамаранах на озере прям перед «колизеем». Однако в этом году праздник был несколько испорчен – из-за слишком сухого лета озеро высохло и до сих пор не заполнилось водой. Однако местные не теряют надежды, что к следующему лету все вернется на свои места и ничего не помешает отдыху.

К слову, на этой территории также обитают немало водоплавающих птиц – все тех же канадских казарок и серых гусей.

Также в Нюрнберге можно отдохнуть на территории народного парка Мариенберг (Volkspark Marienberg) в 5 километров от центра, Фаберпарк на берегу реки Редниц (Faberpark) в 7 километрах от центра или же в парке у городского замка Хуммельштейн (Schloss Hummelstein) в 3 километрах от центра.

***

Нюрнберг – это безусловно очень красивый и уютный город, способный легко в себя влюбить, и вам наверняка захочется сюда вернуться. Автор этого обзора, например, побывал в городе уже трижды и не исключает поездку когда-либо в будущем, ведь осталось еще столько неизведанного.

Удачных вам путешествий и новых открытий!

Марина Григоренко