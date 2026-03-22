Названы 6 стран, куда стоит бежать в случае мировой войны

Возможность мировой войны уже рассматривается не только в политических дискуссиях, многие люди уже начали продумывать сценарии на случай, если им придется покинуть страну. Но куда можно быстро, легально и относительно безопасно отправиться в случае мировой войны? Издание www.vg.hu называет шесть самых оптимальных стран с географической, политической и экономической точки зрения.

Ирландия – изолирована от зоны боевых действий

Ирландия находится в уникальном положении в Европе: географически изолирована, отделена от континента Атлантическим океаном, но политически и экономически тесно интегрирована в Европейский Союз. Это нейтральное государство в военном смысле и не является членом НАТО, поэтому его прямое участие в качестве воюющей стороны в европейском конфликте менее вероятно.

Ирландская экономика особенно сильна в технологическом, финансовом и сервисном секторах, где многонациональные компании постоянно ищут работников. Рынок жилья достаточно напряженный, особенно в Дублине, но есть и гораздо более доступные альтернативы в селах и небольших населенных пунктах. В условиях кризиса особенно ценны стабильное продовольственное снабжение страны и сильный сельскохозяйственный сектор.

Швейцария – государство-выживший

Швейцария – одна из самых известных "моделей безопасности" современной Европы, которая более века последовательно применяет принцип нейтралитета. Страна имеет уникальную оборонную инфраструктуру: доступны сотни тысяч убежищ, и законодательство требует включения таких объектов в новые здания. Кроме того, децентрализованная государственная структура, стабильная банковская система и высокая самодостаточность способствуют устойчивости к кризисам.

Высокая стоимость жизни компенсируется высокой заработной платой и хорошо организованным рынком труда.

Португалия – вдали от зоны конфликта

Стратегическое преимущество Португалии заключается прежде всего в географическом расположении: будучи самой западной страной Европы, она находится на значительном расстоянии от восточной части континента, где потенциальный конфликт более вероятен.

Туризм, строительство, сельское хозяйство и сильный цифровой сектор открывают возможности для развития португальской экономики. Стоимость жизни – особенно жилья и продуктов питания – в целом ниже, чем в большинстве стран Западной Европы, что может стать ключевым фактором в кризисной ситуации.

Также Португалия на протяжении многих лет входит в число самых мирных стран мира согласно Глобальному индексу мира, что указывает на политическую стабильность и низкий уровень внутренней напряженности.

Исландия – изоляция и системная стабильность

Изоляция Исландии является одним из ее важнейших факторов безопасности: этот остров в Северной Атлантике находится далеко от любого потенциального европейского театра военных действий.

Одним из важнейших преимуществ страны является ее энергетическая независимость: почти вся электроэнергия производится из возобновляемых источников – геотермальной и гидроэнергетики.

Кроме того, в Исландии крайне низкий уровень преступности, высокий уровень доверия к институтам и сильная социальная сплоченность. Стоимость жизни выше, чем в среднем по Европе, но рынок труда относительно гибок, особенно в сфере туризма, рыболовства и в сферах образования и услуг.

Новая Зеландия – географический край мира

Новая Зеландия расположена чрезвычайно далеко от Европы и большинства зон глобальных конфликтов. Стабильная демократическая система, предсказуемая правовая система и низкий уровень коррупции делают ее одной из самых комфортных для жизни стран в мире.

Однако иммиграция регулируется: для получения постоянного вида на жительство требуется виза, одним из важнейших каналов которой является система "Зеленого списка". Она ориентирована на дефицитные профессии – такие как инженерное дело, здравоохранение или строительство. Хотя поездка туда дорога и занимает много времени, в долгосрочной перспективе она предлагает возможность стабильной жизни вдали от конфликтов, особенно для тех, кто планирует заранее.

Уругвай – экзотическая, но стабильная альтернатива

Уругвай – одно из самых стабильных государств Латинской Америки, часто называемое "Швейцарией Южной Америки". Его демократическая институциональная система сильна, политические преобразования происходят мирно, а экономика в значительной степени основана на экспорте сельскохозяйственной продукции, что особенно ценно с точки зрения продовольственной безопасности.

Въезд и трудоустройство можно оформить относительно быстро на месте, что может быть значительным преимуществом в кризисной ситуации. Стоимость жизни более умеренная, чем во многих западных странах, а уровень жизни и общественная безопасность достаточно хороши по сравнению с другими странами региона.

