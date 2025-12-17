Составители рейтинга считают, что Йемен значительно безопаснее, а КНДР значительно миролюбивее Украины.

Безопасность - ключевой фактор, который всегда стоит на первом месте, когда вы решаете, какую страну мира посетить во время отпуска. Именно поэтому был придуман Глобальный индекс мира, который учитывает все уровни угроз - от бытовой преступности до военных конфликтов - и ранжирует в соответствии с ними 163 государства мира.

Глобальный индекс мира (Global Peace Index), который также называют "рейтинг миролюбия" ежегодно готовит и публикует международная аналитическая организация Institute for Economics & Peace со штаб-квартирой в Австралии. В отчете за 2025 год составители констатируют, что глобальная стабильность за последние годы ухудшилась. Это проявляется в существенном росте политической нестабильности, количества и интенсивности конфликтов, смертей от конфликтов и усилением геополитической фрагментации. И точкой отсчета для этого ухудшения стал 2014 год.

В региональном масштабе наименее миролюбивыми и наименее безопасными местами на планете аналитики считают Ближний Восток и Северную Африку. За ними следует Южная Азия. А вот Западная и Центральная Европа были признаны самым миролюбивым регионом в мире.

При составлении списка аналитики оценивали страны по нескольким критериям, таким как внутренние и внешние вооруженные конфликты, уровень преступности, террористическая активность, насильственные демонстрации, отношения с соседними странами, стабильность политической системы, количество беженцев и внутренне перемещенных лиц, военные расходы, количество вооруженных сил и финансовые взносы в миротворческие миссии ООН.

В нынешнем отчете аналитики насчитали 59 активных вооруженных конфликтов на уровне государств, что является "наибольшим количеством со времен окончания Второй мировой войны".

В 2025 году рейтинг самых "миролюбивых" и безопасных стран возглавляют:

Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Швейцария, Сингапур, Португалия, Дания, Словения, Финляндия.

А вот наименее "миролюбивыми" и наименее безопасными эксперты назвали такие страны:

Россия, Украина, Судан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Афганистан, Сирия, Южный Судан, Израиль, Мали.

Такие позиции Украины и РФ в рейтинге вызывают очевидные вопросы. Ведь получается, что в Судане, где продолжается кровавая гражданская война с десятками тысяч жертв среди гражданских, или в Палестине, половина которой лежит в руинах после ударов Израиля, сейчас безопаснее, чем в Украине и России. Также из рейтинга следует, что Иран и Северная Корея якобы значительно более "миролюбивы", чем Украина.

Насколько Украина опасна на самом деле

Как писал УНИАН, по данным ООН, за первую половину 2025 года в Украине от российских ударов погибли или были ранены 6754 гражданских, а всего с начала вторжения погибли более 13,5 тысяч гражданских лиц. Подавляющее большинство погибших и раненых - в прифронтовых районах в непосредственной близости к зоне боевых действий, но полностью безопасным не является ни один из регионов Украины, считают в ООН.

Вместе с тем жизнь в тыловых городах Украины далеко не так опасна, как в Судане или Йемене, которые оказалась выше Украины в рейтинге. Известный европейский тревел-блогер, посетив Украину в 2025 году, пришел к выводу, что украинские тыловые города, даже в условиях войны, намного безопаснее некоторых районов мирного Лондона.

Британка, которая поселилась в Одесской области, тоже признавала, что Украина значительно безопаснее крупных городов Западной Европы.

