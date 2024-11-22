Эти потрясающие туристические места разрушаются под бременем собственной популярности.

Под конец уходящего года многие влиятельные туристические ресурся представили свои списки направлений, которые стоит посетить в 2025 году. Однако теперь пришло время рассказать о тех местах, от поездок куда лучше по разным причинам отказаться.

Эксперты издательства о путешествиях Fodor's представил свой No List 2025, который сосредоточился на потрясающих туристических местах, разрушающихся под бременем собственной известности и нуждающихся в отдыхе от посетителей. При этом составители списка подчеркивают, что они ни в коем случае не призывают бойкотировать эти, безусловно, достойные обожания места, а скорее хотят привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются и побудить месные власти к действию, а туристов – к ответственности.

При этом список условно разделили на две категории – места, которые уже давно страдают от чрезмерного туризма, но ситуация в них никак не улучшается, и места, которые только начинают ощущать последствия от приема слишком большого количества гостей. Это и большее количество мусора, и проблемы с жильем для местных жителей, и повреждение исторических достопримечательностей, и многое другое.

Видео дня

Многолетние жертвы чрезмерного туризмы

Бали, Индонезия

Барселона, Испания

Майорка, Испания

Канарские острова, Испания

Венеция, Италия

Лиссабон, Португалия

Остров Самуй, Таиланд

Гора Эверест, Непал

Направления, которые начинают страдать от нашествия туристов

Агридженто, Сицилия, Италия

Британские Виргинские Острова

Керала, Индия

Киото, Япония

Токио, Япония

Оахака, Мексика

Маршрут North Coast 500, Шотландия

Как сообщал УНИАН, ранее туристам дали несколько полезных советов, как путешествовать экологично и меньше вредить местным общинам.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.