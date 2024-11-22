Бали – одно из самых пострадавших от туристов места на планете / фото ua.depositphotos.com

Под конец уходящего года многие влиятельные туристические ресурся представили свои списки направлений, которые стоит посетить в 2025 году. Однако теперь пришло время рассказать о тех местах, от поездок куда лучше по разным причинам отказаться.

Эксперты издательства о путешествиях Fodor's представил свой No List 2025, который сосредоточился на потрясающих туристических местах, разрушающихся под бременем собственной известности и нуждающихся в отдыхе от посетителей. При этом составители списка подчеркивают, что они ни в коем случае не призывают бойкотировать эти, безусловно, достойные обожания места, а скорее хотят привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются и побудить месные власти к действию, а туристов – к ответственности.

При этом список условно разделили на две категории – места, которые уже давно страдают от чрезмерного туризма, но ситуация в них никак не улучшается, и места, которые только начинают ощущать последствия от приема слишком большого количества гостей. Это и большее количество мусора, и проблемы с жильем для местных жителей, и повреждение исторических достопримечательностей, и многое другое.

Видео дня

Многолетние жертвы чрезмерного туризмы

  • Бали, Индонезия
  • Барселона, Испания
  • Майорка, Испания
  • Канарские острова, Испания
  • Венеция, Италия
  • Лиссабон, Португалия
  • Остров Самуй, Таиланд
  • Гора Эверест, Непал

Направления, которые начинают страдать от нашествия туристов

  • Агридженто, Сицилия, Италия
  • Британские Виргинские Острова
  • Керала, Индия
  • Киото, Япония
  • Токио, Япония
  • Оахака, Мексика
  • Маршрут North Coast 500, Шотландия

Как сообщал УНИАН, ранее туристам дали несколько полезных советов, как путешествовать экологично и меньше вредить местным общинам.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.