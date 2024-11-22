Под конец уходящего года многие влиятельные туристические ресурся представили свои списки направлений, которые стоит посетить в 2025 году. Однако теперь пришло время рассказать о тех местах, от поездок куда лучше по разным причинам отказаться.
Эксперты издательства о путешествиях Fodor's представил свой No List 2025, который сосредоточился на потрясающих туристических местах, разрушающихся под бременем собственной известности и нуждающихся в отдыхе от посетителей. При этом составители списка подчеркивают, что они ни в коем случае не призывают бойкотировать эти, безусловно, достойные обожания места, а скорее хотят привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются и побудить месные власти к действию, а туристов – к ответственности.
При этом список условно разделили на две категории – места, которые уже давно страдают от чрезмерного туризма, но ситуация в них никак не улучшается, и места, которые только начинают ощущать последствия от приема слишком большого количества гостей. Это и большее количество мусора, и проблемы с жильем для местных жителей, и повреждение исторических достопримечательностей, и многое другое.
Многолетние жертвы чрезмерного туризмы
- Бали, Индонезия
- Барселона, Испания
- Майорка, Испания
- Канарские острова, Испания
- Венеция, Италия
- Лиссабон, Португалия
- Остров Самуй, Таиланд
- Гора Эверест, Непал
Направления, которые начинают страдать от нашествия туристов
- Агридженто, Сицилия, Италия
- Британские Виргинские Острова
- Керала, Индия
- Киото, Япония
- Токио, Япония
- Оахака, Мексика
- Маршрут North Coast 500, Шотландия
Как сообщал УНИАН, ранее туристам дали несколько полезных советов, как путешествовать экологично и меньше вредить местным общинам.
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